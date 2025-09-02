ПРООН, ГЭФ и партнёры содействовали открытию «зелёных» зданий в Государственном энергетическом институте Туркменистана

Мары, 1 сентября 2025 года – Сегодня в Государственном энергетическом институте Туркменистана (ГЭИТ) состоялась торжественная церемония открытия новых зданий: учебного корпуса, спортивного комплекса, студенческого общежития и Монумента чистой энергии.

Новые здания института стали пилотными объектами в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, реализуемого в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) — «Развитие национального потенциала Туркменистана путем улучшения нормативно-правовой базы в направлении энергоэффективного и устойчивого строительного сектора». В новых зданиях института внедрены решения, направленные на сокращение энергопотребления, использование солнечной энергии, эффективное водосбережение и создание комфортной образовательной среды.

ПРООН внесла весомый вклад в реализацию проекта, обеспечив техническую поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах — от проектирования и строительства до внедрения решений в области энергоэффективности, водосбережения и использования возобновляемых источников энергии. На заключительном этапе строительства, в ходе пуско-наладочных работ, специалисты ПРООН совместно с учёными ГЭИТ и Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» при институте провели мониторинг энергопотребления и водопотребления. Полученные результаты подтвердили успешную интеграцию стандартов «зелёного» строительства и инновационных технологий.

В ходе церемонии ПРООН вручила Государственному энергетическому институту «Зелёные сертификаты», подтвердившие приверженность института принципам устойчивого и энергоэффективного строительства. Сертификаты отмечают успешное внедрение технологий сбора и рационального использования водных ресурсов, снижение энергопотребления и выбросов парниковых газов, интеграцию солнечных установок и других решений на основе возобновляемых источников энергии, а также вовлечение студентов в процессы устойчивого строительства и формирование культуры экологической ответственности.

Ранее ПРООН и Государственный энергетический институт Туркменистана успешно сотрудничали в рамках проекта «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и Авазе», реализованного ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке ГЭФ. Проект был направлен на содействие развитию устойчивых городов, расширение использования возобновляемых источников энергии и внедрение инновационных энергоэффективных технологий, что стало важной частью усилий страны по выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. В долгосрочной перспективе проект способствует формированию прочной базы знаний и опыта в области устойчивого строительства, повышению потенциала ГЭИТ как ведущего института в подготовке специалистов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также распространению «зелёных» технологий по всей стране.

Опыт внедрения «зелёных» технологий в Государственном энергетическом институте Туркменистана станет важным примером для строительства зданий с низким энергопотреблением в стране. Он также будет способствовать достижению национальных Целей по устойчивому развитию и переходу к экологически чистым решениям в энергетике и строительстве. ///nCa, 2 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)