В Ашхабаде готовятся к Международному форуму в честь 30-летия нейтралитета – Туркменистан закрепит политику мира и доверия в Конституционном законе

На заседании Президиума Халк Маслахаты, в среду, 20 августа, Председатель Халк Маслахаты, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов затронул вопросы, связанные с проведением мероприятий в Ашхабаде по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Национальный Лидер подчеркнул, что 2025 год ознаменуется проведением ряда значимых международных мероприятий, центральным из которых станет Форум Международного года мира и доверия, запланированный на 12 декабря 2025 года в Ашхабаде.

Бердымухамедов обозначил приоритетные задачи, включающие организацию праздничных торжеств, ускорение темпов строительно-монтажных работ, благоустройство столицы, модернизацию инфраструктуры, озеленение, а также обеспечение высококачественной связи и интернет-услуг.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б. Аннамаммедов доложил о подготовке к 34-й годовщине независимости Туркменистана, заседанию Халк Маслахаты и юбилею нейтралитета. В Ашхабаде активно ведётся реконструкция жилых домов улучшенной планировки, торговых зданий, замена опор освещения, благоустройство главных проспектов, улиц, подземных и надземных переходов, ремонт фасадов многоэтажных домов и административных зданий, а также озеленение прилегающих территорий. Для координации подготовки к заседанию Халк Маслахаты будет создана комиссия из представителей профильных служб, с закреплением ответственных лиц по каждому направлению.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил историческое значение предстоящих событий, подчеркнув, что правовой статус нейтралитета Туркменистана, трижды подтверждённый Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, способствует укреплению мира и дружественных отношений между народами.

«Политика постоянного позитивного нейтралитета занимает достойное место в национальном законодательстве, и для её реализации создана прочная правовая база», – заявил Аркадаг.

Так, в честь 30-летия нейтралитета был принят Закон Туркменистана об учреждении юбилейной медали «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna».

В этом контексте, Национальный Лидер поручил парламенту продолжать работу по продвижению миролюбивой и гуманной политики страны через парламентскую дипломатию и закрепление соответствующих норм в законодательстве.

В частности, предложено разработать проект Конституционного Закона Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана», который отразит основные цели, принципы превентивной дипломатии и приоритеты внутренней и внешней стратегии государства. ///nCa, 21 августа 2025 г.