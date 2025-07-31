Туркменская молодёжь в Китае: Открытие Юйлиня — города энергии, знаний и древних чудес

Эльвира Кадырова, 30 июля, г. Юйлинь, провинция Шэньси, Китай

30 июля, молодежная делегация Туркменистана в составе общественных организаций, блогеров, ведущих частных информационных агентств страны, под руководством Велимырада Овезова, руководителя департамента СМИ Центрального совета Молодёжной организации имени Махтумкули Туркменистана, в рамках визита в Китай прибыла с визитом в провинцию Шэньси, город Юйлинь.

В аэропорту города нас встретили с особым радушием, как близких и высокопоставленных друзей. Всю поездку по Юйлиню нас сопровождали Сюй Ган, член Постоянного комитета города, министр отдела пропаганды, Ян Ян, заместитель мэра Народного правительства города Юйлинь, Чжан Сяожуй, заместитель Генерального секретаря правительства города Юйлинь, Жэнь Сяочунь, начальник Управления иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества города Юйлинь, Лу Цян, заместитель начальника Управления иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества, Ван Ин, начальник Сервисного центра Народного общества дружбы с зарубежными странами города Юйлинь.

Городской округ Юйлинь расположен в северной части провинции Шэньси вблизи границ с провинциями Ганьсу, Нинся, Внутренняя Монголия.

Включение Юйлиня в программу визита было не случайным. Экономика этого региона во многом схожа с экономикой Туркменистана. Прежде всего, Юйлинь является важным энергетическим центром: здесь ведется добыча угля, нефти и природного газа. Кроме того, город обладает значительным потенциалом в области возобновляемой энергетики — ветровой, солнечной и водородной.

Во-вторых, Район Юйян в городе Юйлинь, провинция Шэньси, стал примером трансформации сельского хозяйства Китая. Традиционно Юйлинь ассоциировался с пустынными ландшафтами и суровыми условиями, но благодаря государственным инвестициям и внедрению современных технологий регион превратился в центр передового аграрного производства. Юйлинь является важной эколого-функциональной зоной в бассейне реки Хуанхэ. Руководство Юйлинь твердо придерживается политики «контроля почв на юге и контроля песков на севере». За 70 лет непрерывных усилий здесь был создан искусственный оазис в пустыне площадью 14 000 кв км. Организация Объединенных Наций назвала этот проект «чудом в истории борьбы с песками» и «образцом глобальной борьбы с опустыниванием».

В-третьих, Юйлинь славится своими сельскохозяйственными ресурсами: здесь выращивают 4б видов сельскохозяйственных культур, из которых 23 вида сельскохозяйственных ресурсов занимают первое место в провинции. Здесь сформировалось семь крупных уникальных отраслей, включая производство баранины, выращивание картофеля, горных яблок, пустынных овощей, мелкозерновых культур, красных фиников и лекарственного сырья для китайской медицины.

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Первый объект, который мы посетили – Это сельскохозяйственный индустриальный парк аграрного района Юйян, который является «научно-технической показательной зоной современного сельского хозяйства города Юйлинь.

Это единственный парк в провинции Шэньси, который трижды удостоился звания «китайского бренда».

В течение последних лет парк инвестировал 2 млрд юаней в инфраструктур, что помогло кардинально повысить уровень комплексного обслуживания в парке. Сюда в общей сложности удалось привлечь 76 предприятий, в том числе крупные производители (1 ведущее предприятие страны в области сельскохозяйственной индустриализации) и 10 малых и средних технологических предприятий.

В парке реализована полная производственная цепочка сельскохозяйственной продукции: от выращивания на поле до готового переработанного продукта. Основная продуктовая линейка парка включает картофель, мелкозерновые и кормовые культуры, яйца и мясную продукцию.

И самое примечательное, что в данный парк представляет собой колоссальный хаб аграрных знаний. Часто, профессора-агрономы проводят здесь лекции, а сами компании-производители на в информационной системе делятся своими наработками, что становится своеообразным банком знаний. Парк успешно внедрил цифровую систему. Мы побывали в информационном центре банка, что можно на огромном мониторе понаблюдать множество сведений, полезных для аграриев – от условий погоды – до стоимости на рынке того, или иного продукта.

Я поинтересовалась у представителей парка по поводу внедрения водосберегающих технологий в парке, поскольку тема рационализации водных ресурсов, также весьма актуальна для Туркменистана. В парке применяется широко капельное орошение, а также переработанные очищенные воды угольных шахт.

Одним, словом весьма был бы целесообразен обмен опытом между аграриями парка современного сельского хозяйства района Юйян и туркменскими специалистами.

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В Юйлине для нас была подготовлена насыщенная культурная программа. Мы буквально вдохнули и прочувствовали китайскую культуру и колорит.

С присущим нам журналистским любопытством и простым человеческим трепетом мы прикоснулись к истории древнего Китая, увидев часть Великой Китайской стены – террасу Чжэньбэй, которая находится на вершине горы Хуншань в 4 км к северу от города Юйлинь.

Это самая большая башня-маяк на Великой китайской стене времен династии Мин, она была построена в 35-м году правления «Ваньли» династии Мин. Кирпичи террасы изготовлены из глины, но склеивали их раствором из риса.

В древние времена она служила важным проходом и военным наблюдательным пунктом.

Терраса Чжэньбэй имеет квадратную форму, четыре этажа и общую высоту более 30 метров.

На вершине четвёртого этажа террасы изначально находился кирпично-деревянный смотровой павильон, но в конце правления династии Цин он обрушился. Каждый этаж терассы Чжэнбэй представляет собой кирпичное сооружение, по краям которого расположены наблюдательные пункты и стрелковые бойницы.

С восточной стороны террасы Чжэнбэй расположен «город Куаньун», который был построен в то же время. Его окружность составляет 668 метров, а площадь — около 2 гектаров. Он был местом, где монгольские и ханьские чиновники платили дань и вели торговлю. «Город Куангун» также называют «городом обмена на лошадей». Здесь северные кочевники обменивали сельскохозяйственную продукцию и шёлковые ткани из Центральной равнины древнего Китая на лошадей. Город соединяется с террасой Чжэнбэй и образует целостную архитектурную систему Великой китайской стены Юйлинь.

Терраса Чжэньбэй — самая большая и впечатляющая башня-маяк среди руин Великой стены династии Мин. Она известна как «одно из трёх чудес Великой стены (Шаньхайгуань, Чжэньбэй и Цзяюйгуань)» и насчитывает почти 400-летнюю историю.

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Вечером нас ждала прогулка по пешеходной улице Юйлинь, расположенной в восточной части города. Эта историческая улица протяжённостью около 2 километров представляет собой оживлённый туристический маршрут. Здесь можно увидеть продуктовые лавки, рестораны, сувенирные магазины, бутики одежды, туристические павильоны, а также архитектурные памятники: павильон Вэньчан, башни Ваньфо, Синмин, Кайгэ, колокольню и барабанную башню.

Прогуливаясь по старинным улочкам Юйлиня, действительно ощущаешь уникальное очарование древнего города, о котором великий Лао Шэ сказал: «Старый Юйлинь — маленький Пекин».

Во время прогулки мы также посетили выставочный павильон нематериального культурного наследия района Юйян. Основные экспозиции павильона включают учебные залы по направлениям нематериального культурного наследия, выставочный зал, песочный макет с глиняными скульптурами, малый театр и книжный магазин «Юйян». Общая площадь павильона составляет 3407 квадратных метров.

Особой гордостью выставочного центра являются 11 учебных аудиторий — своеобразные ремесленные мастерские, где представлены традиционные виды прикладного искусства: резьба по камню и дереву, ювелирное дело по серебру и многое другое. В малом театре мы насладились яркими выступлениями певцов и музыкантов, которые через музыку и песни передали нам богатое историко-культурное наследие Китая.

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Визит молодежной делегации Туркменистана в город Юйлинь стал не просто ознакомительной поездкой, а настоящим погружением в многогранную картину китайского развития — от энергетики и сельского хозяйства до культуры и исторического наследия. Юйлинь продемонстрировал, как возможно эффективно сочетать передовые технологии, бережное отношение к природным ресурсам и уважение к традициям. ///nCa, 31 июля 2025 г.