Сессии по повышению информированности и о правах ребенка в летних лагерях Туркменистана

Меджлис Туркменистана и ЮНИСЕФ совместно с Офисом Постоянного координатора ООН, Регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии, Делегации Европейского союза, Министерства иностранных дел, Министерства образования и Аппарата Омбудсмена провели ежегодные общенациональные сессии по повышению осведомленности о правах ребенка посредством интерактивных встреч в летних лагерях.

Первая сессия состоялась в летнем лагере «Яшлык» в Геокдере, Ашхабад, а последующие прошли в лагерях «Багтыяр Несил» в Дашогузском велаяте и «Аркадагын Багтыяр Несиллери» в Марыйском велаяте. Дети в возрасте от 8 до 12 лет активно участвовали в интерактивных упражнениях, играх на тему Конвенции о правах ребенка (КПР) и просмотре анимационных роликов — все это было направлено на пробуждение интереса, стимулирование открытого диалога и расширение знаний о правах ребенка в доступной и увлекательной форме. Целью было помочь детям лучше понять свои права, используя игровые и возрастные подходы, а также продвигать ключевые принципы КПР и Всеобщей декларации прав человека.

Каждая сессия начиналась с теплого приветствия и интерактивного знакомства, способствующего созданию инклюзивной и дружелюбной атмосферы. В ходе игр, викторин и командных заданий дети изучали основные права — на образование, защиту, участие и недискриминацию. Сессии также познакомили участников с деятельностью таких ключевых институтов, как ЮНИСЕФ, Меджлис, УВКПЧ и Аппарат Омбудсмена по защите прав ребенка в Туркменистане.

«Я не знала, что у меня так много прав — например, право быть услышанной и находиться в безопасности», — поделилась с улыбкой 10-летняя участница Сельби. «Теперь я чувствую, что могу говорить, если что-то не так, и хочу, чтобы мои друзья тоже знали о своих правах».

Совместная инициатива стала выражением общей приверженности созданию безопасной и поддерживающей среды, в которой дети могут свободно выражать свои мысли, учиться и развиваться. Обеспечивая доступность и вовлеченность в обучение правам человека, сессии способствовали формированию у детей уверенности, знаний и уважения к правам других.

«Каждый ребенок заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности, быть услышанным и уверенным в себе — и все это начинается с осознания своих прав», — отметила Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Когда мы общаемся с детьми, слушаем их мнение и помогаем им понять, что их мысли и чувства важны, мы закладываем основы уверенности и уважения на всю жизнь».

Кампания способствует выполнению Туркменистаном Заключительных замечаний Комитета по правам ребенка, особенно в части повышения информированности детей, семей и сообществ о Конвенции и ее Факультативных протоколах.

Сессии в летних лагерях были организованы в рамках проекта «Укрепление национального потенциала по сбору и использованию данных в области прав ребенка в Туркменистане», который софинансируется Европейским союзом. Проект направлен на поддержку национальных усилий по обеспечению надежной базы данных, мониторингу достижения Целей устойчивого развития и продвижению прав ребенка. /// nCa, 29 июля 2025 г. (совместно с ЮНИСЕФ в Туркменистане)