Количество объектов Турции в Списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО достигло 22

На 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Париже с 6 по 16 июля 2025 года, Турция официально зарегистрировала свой 22-й объект — «Античный город Сардес и Лидийские курганы Бинтепелер», расположенные в провинции Маниса.

Сардес был столицей Лидийского царства в VIII–VI веках до н. э. и превратился в мощный политический центр первого государства Железного века в этом регионе. Лидийцы известны как изобретатели металлических денег, носители огромного богатства и самобытной социокультурной модели. Благодаря золотым залежам в реке Пактол, этот регион прославился как один из самых богатых в Малой Азии.

Город состоит из трёх основных частей: акрополь, укреплённый центр и прилегающие поселения с погребальными курганами.

Верхняя часть города включает массивные стены и террасы, в нижней части располагаются дома из сырцового кирпича, скальные захоронения и золотая рафинировочная мастерская.

Находящийся к северу от Сардеса некрополь Бинтепелер охватывает территорию в 75 квадратных с более чем 119 курганами, признан одним из крупнейших в мире.

По критериям ЮНЕСКО, этот объект представляет исключительную культурную ценность как отражение уникальной лидийской цивилизации, её архитектуры, религии и социальной структуры.

Сардес также славится крупнейшей синагогой античного мира и входит в число семи церквей Апокалипсиса, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова.

Сегодня на территории Сардеса и Бинтепе продолжаются археологические исследования и проекты по сохранению исторического наследия.

В рамках программы “Музей под звездами”, Сардес стал одним из 27 объектов в Турции, открытых для посещения в вечернее время, что даёт туристам уникальную возможность увидеть древние руины в необычном свете. ///nCa, 24 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)