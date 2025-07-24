Беспилотные грузоперевозки на границе: Казахстан и Китай запускают “Умную таможню” для многомиллионного роста товарооборота

В рамках укрепления казахстанско-китайского экономического сотрудничества стартовал инновационный пилотный проект «Умная таможня» на пограничных пунктах пропуска «Бахты» (Республика Казахстан) и «Покиту» (Китайская Народная Республика). Проект направлен на повышение эффективности и цифровизацию таможенной логистики, ключевым элементом которого станет запуск беспилотных грузоперевозок, сообщает Министерство финансов Казахстана.

Инициатива была согласована в ходе рабочей встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района господина Чжи Сяньвэя. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу над проектом, координацию действий и обмен опытом в области цифровизации таможенных и логистических процессов.

Проект «Умная таможня» включает внедрение современных технологий, которые сделают пересечение границы более быстрым и удобным. Вместо традиционных перевозок с водителями грузы будут транспортироваться беспилотными автомобилями, способными автоматически пересекать границу.

Кроме того, введена единая электронная декларация, признаваемая обеими странами, а оформление документов и сопровождение грузов будет осуществляться в полностью цифровом формате.

Благодаря автоматической навигации и системам контроля грузы смогут перемещаться круглосуточно с минимальным участием человека.

Ожидается, что реализация проекта принесет следующие результаты:

Увеличение грузопотока до 10 миллионов тонн в год;

Значительное сокращение времени на таможенное оформление;

Снижение транспортных издержек;

Повышение прозрачности и безопасности логистических операций;

Разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;

Стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары.

Проект «Умная таможня» также способствует модернизации пограничной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. ///nCa, 24 июля 2025 г.