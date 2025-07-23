Хлопководство Туркменистана: наука и инновации для высоких урожаев

В 2023 году в Туркменистане открылись три ключевых научно-исследовательских института: зерноводства и земледелия в городе государственного значения Аркадаг, а также институт хлопководства в городе Йолотань в Марыйском велаяте. Эти учреждения стали основой для нового витка в развитии научно обоснованного производства сельскохозяйственной продукции, селекции и семеноводства.

В структуре Научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства Туркменистана работает четыре профильных отдела — генетики и селекции, семеноводства хлопчатника, агротехнологии и качества хлопкового волокна. Здесь ведётся комплексная научная работа, направленная на выведение новых сортов хлопчатника с высокой урожайностью и отличными технологическими показателями волокна.

Современные методы селекции, включая аналитические и синтетические подходы, одиночный и массовый отбор, а также различные виды скрещивания, позволяют туркменским учёным создавать сорта, устойчивые к заболеваниям и вредителям, хорошо адаптированные к местным климатическим и почвенным условиям. Наряду с туркменским генетическим материалом используются сорта, привезённые из Турции, Египта, Китая и Узбекистана. После выведения перспективных линий, они проходят длительное сортоиспытание, где сравниваются с признанным эталоном.

За годы независимости Туркменистана селекционеры добились значительных успехов. Среди внедрённых в производство сортов можно отметить средневолокнистые и тонковолокнистые разновидности: «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Ýolöten-14», «Ýolöten-50», «Garaşsyzlyk-30», «Аşgabat-140», «Ýolöten-53». В 2025 году на государственное сортоиспытание переданы новейшие разработки: два тонковолокнистых сорта «Ýolöten-62» и «Ýolöten-63», а также сорт «Ýolöten-64» средневолокнистой группы.

В отделе агротехнологии активно изучаются влияния различных факторов на рост и развитие хлопчатника, включая плотность посадки, режимы питания и применение удобрений. Полевые испытания проходят лучшие районированные сорта, среди которых «Garaşsyzlyk-30», «Ýolöten-50», «Ýolöten-7», «Ýolöten-53».

Семенная работа направлена на сохранение и воспроизводство сортовых признаков, обеспечивая фермеров высококачественным посадочным материалом. Активно размножаются такие сорта, как «Ýolöten-7», «Ýolöten-50», «Ýolöten-53» и «Ýolöten-14».

Отдел оценки качества хлопкового волокна применяет современные арбитражные методы. Проводятся технологические анализы по ключевым показателям — длина волокна, прочность, тонина и разрывная длина. Благодаря этому обеспечивается высокий стандарт продукции, что

особенно важно для развития текстильной промышленности страны. ///nCa, 23 июля 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)