Чатал-Хоюк: матриархальное общество, сокрытое в глубинах тысячелетий

Археологические открытия в Турции продолжают удивлять и по-новому раскрывают страницы человеческой истории. Одно из таких сенсационных открытий связано с древним поселением Чатал-Хююк в провинции Конья, возраст которого превышает 9 тысяч лет.

Новое генетическое исследование, проведенное международной группой из 47 ученых из 10 стран, показало, что в этом поселении существовало общество, основанное на материнской линии. В течение 12 лет специалисты проанализировали останки 395 человек и расшифровали ДНК 131 из них, обнаруженных под полами жилищ — типичной практикой захоронения в Чатал-Хююке.

Выяснилось, что в одном доме, как правило, жили родственники по материнской линии. Мужчины, женившись, покидали свои дома, в то время как женщины оставались в родных стенах, передавая свое место в обществе следующим поколениям. Девочек хоронили с большим количеством погребальных даров, чем мальчиков, что подчеркивает высокий социальный статус женщин в этом обществе.

Исследование также зафиксировало, как с течением времени структура родства менялась: если в ранние периоды вместе хоронили кровных родственников, то позже биологическая связь теряла значение. Ученые предполагают, что на это повлияли культурные трансформации, например, распространение практик усыновления или воспитания неродных детей.

Город до появления городов

Чатал-Хююк по праву считается одним из первых прототипов города в истории человечества. Здесь дома стояли вплотную друг к другу и не имели дверей — внутрь заходили с крыши. Стены были украшены фресками, барельефами и женскими статуэтками, интерпретируемыми как образы Великой Матери или символы матриархата.

Многие находки из этого уникального места хранятся в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Однако возможность пройтись по раскопанным улочкам древнего поселения и прикоснуться к истокам цивилизации — поистине неповторимый опыт.

В 2023 году на территории археологического комплекса открылся современный информационно-туристический центр с мультимедийными экспозициями, который делает посещение еще более познавательным и захватывающим.

Археологический бум в Турции

Чатал-Хююк — лишь одна из сотен древних локаций, где Турция реализует масштабную программу сохранения культурного наследия. В рамках проекта «Наследие для будущего» раскопки ведутся круглогодично. 2024 год в стране объявлен «Золотым веком археологии» — количество археологических проектов достигло 765 и продолжит расти: к 2026 году планируется довести их число до 800.

Сегодня Турция привлекает путешественников не только своими пляжами и природой, но и неисчерпаемыми пластами древней истории, скрытыми в её земле. ///nCa, 22 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)