В Туркменистане открыт новый причал для отгрузки нефтепродуктов

На западе Туркменистана в Балканском велаяте в пятницу, 18 июля, сдан в эксплуатацию третий нефтеналивной причал Кенарского предприятия по хранению и отгрузке нефтепродуктов. Предприятие входит в структуру Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

В открытии причала в формате онлайн в ходе заседания правительства принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. На месте открытия присутствовал председатель Государственного концерна «Türkmennebit» Г.Агаджанов.

Новый нефтеналивной причал значительно увеличит пропускную способность предприятия. Он рассчитан на погрузку 2 миллионов 60 тысяч тонн и отгрузку 1 миллиона 150 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Строительство объекта осуществлялось совместно британской компанией «Petro Gas LLP» и ТКНПЗ. Как сообщают туркменские сми, новый причал оснащен передовым оборудованием от компаний США, Германии и Нидерландов, что обеспечивает полностью автоматизированное выполнение всех работ.

Объект соответствует всем современным нормам пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также использует «умные» технологии. Он обеспечит условия для оперативного приема сырой нефти, поступающей на комплекс, а также для быстрой погрузки и выгрузки экспортируемых нефтепродуктов на суда. ///nCa, 21 июля 2025 г. (фото – газета “Turkmenistan”)