Туркменистан готов внести вклад в укрепление глобальной безопасности: Новые инициативы в области ядерного нераспространения

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании Кабинета министров 18 июля 2025 года представил доклад, посвященный укреплению сотрудничества с международными организациями в области обеспечения глобальной безопасности, с акцентом на поддержание мира и контроль за использованием ядерной энергии.

Мередов отметил, что укрепление безопасности является ключевым вектором внешней политики Туркменистана, основанной на статусе постоянного нейтралитета. Страна активно взаимодействует с Организацией Объединённых Наций (ООН) и её специализированными учреждениями, такими как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), для содействия глобальному миру и безопасности.

Особое внимание уделяется поддержке международных инициатив по предотвращению распространения ядерного оружия и обеспечению контроля за ядерной деятельностью.

Министр рассказал о последовательной позиции Туркменистана в выполнении обязательств по ключевым международным договорам в области ядерной безопасности:

– В 1994 году Туркменистан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);

– В 1998 году страна ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

– В 2006 году Туркменистан стал участником Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Министр иностранных дел предложил изучить возможность присоединения Туркменистана к Договору о запрещении ядерного оружия (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), принятому ООН в 2017 году и вступившему в силу в 2021 году. На данный момент к этому договору присоединилось 94 государства.

В рамках сотрудничества с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Мередов предложил провести в Туркменистане в 2026 году региональный семинар для Национальных информационных центров ОДВЗЯИ. В мероприятии примут участие координаторы центров из стран Центральной Азии и Кавказа.

Также была озвучена инициатива об усовершенствовании работы сейсмологической станции, расположенной в Туркменистане, которая является частью Международной системы мониторинга (МСМ) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Также было предложено наладить механизм использования данных МСМ туркменскими профильными учреждениями для научных и практических целей.

Мередов подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнерства с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что развитие отношений с международными организациями, такими как ООН и МАГАТЭ, является одним из ключевых приоритетов внешней политики Туркменистана. Он одобрил все представленные предложения и поручил вице-премьеру и министру иностранных дел Р. Мередову принять соответствующие меры для реализации предложенных инициатив.///nCa, 21 июля 2025 г.