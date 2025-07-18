В Парламенте Великобритании создана группа для укрепления связей с Центральной Азией

14 июля 2025 года в Парламенте Великобритании состоялось инаугурационное заседание вновь сформированной Всепартийной парламентской группы (ВППГ) по сотрудничеству со странами Центральной Азии. Этот шаг стал важным событием в развитии парламентской дипломатии и укреплении связей между Великобританией и регионом Центральной Азии. Об этом сообщает МИД Казахстана.

Группу возглавила депутат от Лейбористской партии Пэм Кокс, а в её состав вошли представители различных политических партий из обеих палат Парламента. Хотя ВППГ не участвуют напрямую в разработке внешнеполитической стратегии, их деятельность способствует формированию подходов и приоритетов в отношениях с отдельными странами и регионами.

Создание группы отражает возрастающий интерес британских парламентариев к Центральной Азии — региону с богатой историей, динамичным развитием и значительным потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества. На заседании были определены ключевые направления работы группы, среди которых:

– Развитие политического и межпарламентского диалога;

– Поддержка торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику и образование;

– Решение вопросов изменения климата, устойчивых цепочек поставок и транспортных коридоров;

– Содействие гуманитарному и культурному сотрудничеству;

– Проведение тематических брифингов для углубления знаний о регионе.

Создание ВППГ стало важным шагом в институционализации парламентского диалога между Великобританией и странами Центральной Азии. Группа открывает новую платформу для обмена идеями и инициативами, подчеркивая стратегическую значимость региона для глобальной стабильности, энергетической безопасности и расширения экономических связей.///nCa, 18 июля 2025 г.