Туркменистан усиливает свою программу вакцинации против гриппа

Наращивая потенциал реагирования на пандемию посредством сезонной вакцинации

Эффективные национальные программы вакцинации против гриппа — это основа для компонента вакцинации в рамках мер реагирования на пандемии. При поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках Партнерского вклада в обеспечение готовности к пандемии гриппа (PIP) Туркменистан активно расширяет свою национальную программу вакцинации против сезонного гриппа. Это сотрудничество повышает готовность страны к будущим пандемиям и является частью более широких усилий по созданию устойчивых систем здравоохранения, способных эффективно реагировать на эпидемии гриппа и пандемии.

За последние восемь лет Министерство здравоохранения Туркменистана значительно расширило доступ к вакцинам против гриппа для приоритетных групп населения, рекомендованных ВОЗ. В их число входят медицинские работники, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Ежегодная программа вакцинации против гриппа не только защищает уязвимые слои населения, но и служит важной основой для принятия ответных мер в случае пандемии.

Пересмотр программы вакцинации против гриппа

В мае 2025 года Туркменистан стал первой страной в Европейском регионе ВОЗ, которая использовала инструмент упрощенной оценки результатов обзора программ вакцинации против гриппа (FAIR). В ходе обзора и интерактивного семинара технические эксперты ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения провели оценку передового опыта и определили приоритетные действия для укрепления национальной программы вакцинации.

Используя инструмент FAIR, эксперты ВОЗ провели информационные встречи с национальными заинтересованными сторонами. Это были специалисты, ответственные за разработку политики, сбор данных, управление холодовой цепью и поставками, информирование о рисках, вовлечение сообщества, комплексное предоставление услуг и управление данными. Кроме того, эксперты ВОЗ и их туркменские коллеги посетили основные хранилища вакцин в Туркменистане и местную поликлинику, где проводится вакцинация против гриппа.

От оценки к действию

В ходе семинара эксперты ВОЗ представили объективные результаты и провели групповые обсуждения с национальными координаторами. Совместно они разработали список приоритетных действий, включая:

• Разработку национальной политики вакцинации против сезонного гриппа в соответствии с руководящими указаниями ВОЗ

• Анализ и обновление данных об охвате вакцинацией

• Проведение исследований для оценки воздействия вакцинации против гриппа

На семинаре также была подчеркнута роль вакцинации против сезонного гриппа как платформы для обеспечения более широкой готовности к пандемии. В этом контексте ВОЗ и национальные координационные центры провели имитационное упражнение по планированию и внедрению пандемических вакцин, опираясь на уроки, извлеченные из мер реагирования на COVID-19. Представители служб экстренной вакцинации, логистики, регулирования и коммуникаций определили области, требующие улучшения в национальном плане развертывания и вакцинации (NDVP).

Стремление к устойчивости

Туркменистан демонстрирует приверженность повышению национальной готовности к борьбе с гриппом и укреплению устойчивости своей системы здравоохранения. Борясь как с сезонным, так и с пандемическим гриппом, страна предпринимает важные шаги для защиты своего населения и укрепления своего потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации. ///nCa, 1 июля 2025 г. (на основе пресс-релиза ВОЗ)