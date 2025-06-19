Туркменистан продолжает оказывать гуманитарную поддержку прибывающим из Ирана

Туркменистан предоставляет круглосуточный гуманитарный коридор иностранным гражданам, прибывающим из Ирана.

По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты Туркменистана границу пересекли сотни человек из числа граждан Индии, Китая, Пакистана и других стран.

Туркменские власти обеспечивают транзит этих граждан, способствуя их возвращению на Родину.

Данная деятельность осуществляется в сотрудничестве с дипломатическими миссиями иностранных государств в Ашхабаде. ///nCa, 19 июня 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)