News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ЮНФПА провел координационное совещание по обеспечению своевременных поставок средств охраны репродуктивного здоровья женщин

ЮНФПА провел координационное совещание по обеспечению своевременных поставок средств охраны репродуктивного здоровья женщин

By

12 июня 2025 года Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провел заседание координационного совета в здании ООН в Ашхабаде. Целью данного заседания было проведение количественной оценки ресурсов, предназначенных для охраны репродуктивного здоровья, в репродуктивных кабинетах города Ашхабада и велаятов,  также изыскание возможностей их взаимного перераспределения и составление плана закупок для пополнения необходимыми средствами охраны репродуктивного здоровья женщин в группе риска.

В совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также сотрудники ЮНФПА и ПРООН.

В ходе совещания были представлены данные об остатках средств их месячной потребности, а также обоснована необходимость своевременного обеспечения этими средствами. Участники также обсудили текущие возможности улучшения охвата женщин в группе риска, формы учетно-отчетной документации и методы повышения эффективности. Были представлены предложения по изысканию возможностей пополнения средств репродуктивного здоровья.

ЮНФПА остается приверженным поддержке усилий Правительства Туркменистана по обеспечению доступа к услугам и средствам репродуктивного здоровья для женщин с хроническими заболеваниями. ///nCa, 12 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan