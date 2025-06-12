ЮНФПА провел координационное совещание по обеспечению своевременных поставок средств охраны репродуктивного здоровья женщин

12 июня 2025 года Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провел заседание координационного совета в здании ООН в Ашхабаде. Целью данного заседания было проведение количественной оценки ресурсов, предназначенных для охраны репродуктивного здоровья, в репродуктивных кабинетах города Ашхабада и велаятов, также изыскание возможностей их взаимного перераспределения и составление плана закупок для пополнения необходимыми средствами охраны репродуктивного здоровья женщин в группе риска.

В совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также сотрудники ЮНФПА и ПРООН.

В ходе совещания были представлены данные об остатках средств их месячной потребности, а также обоснована необходимость своевременного обеспечения этими средствами. Участники также обсудили текущие возможности улучшения охвата женщин в группе риска, формы учетно-отчетной документации и методы повышения эффективности. Были представлены предложения по изысканию возможностей пополнения средств репродуктивного здоровья.

ЮНФПА остается приверженным поддержке усилий Правительства Туркменистана по обеспечению доступа к услугам и средствам репродуктивного здоровья для женщин с хроническими заболеваниями. ///nCa, 12 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)