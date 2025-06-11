Величественные надписи турецкого Каратепе-Асланташа включены в Реестр ЮНЕСКО «Память Мира»

Древние двуязычные надписи из музея под открытым небом Каратепе-Асланташ в южной турецкой провинции Османие недавно были внесены в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Надписи возрастом 2,8 тысячи лет из древней Киликии, выполненные анатолийскими иероглифами и финикийскими буквами, выставлены в музее под открытым небом Каратепе-Асланташ, который уже входит в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Включение надписей в реестр ЮНЕСКО подчеркивает важность усилий Турции по обеспечению сохранности ее богатого культурного наследия.

В реестре ЮНЕСКО надписи Каратепе-Асланташа названы «ранним примером жанра «деяний», демонстрирующего достижения правителя». Далее сказано: «Лингвистическая значимость этих надписей беспримерна, так как они являются одним из древнейших известных длинных текстов на семитском финикийском и местном лувийском языках, системы письма которых лежат в основе современных алфавитов», а также отмечена «эмоциональная связь между местным населением и объектом Каратепе».

Новохеттское наследие: достижение в расшифровке лувийских иероглифов

Музей под открытым небом Каратепе-Асланташ расположен в одноименном национальном парке примерно в 24 километрах к востоку от района Кадирли в провинции Османие. Раньше этот объект был пограничной крепостью Аданава (Хиява) – городом-государством, существовавшим в Анатолии в позднехеттский период. Крепость была построена в VIII веке до нашей эры по приказу называвшего себя «владыкой края» Азативаты, чтобы защитить город от набегов с севера. По всей видимости, около 700 года до нашей эры крепость разрушили и сожгли ассирийцы.

Особое значение в мире археологии Каратепе-Асланташ приобрел благодаря найденным здесь двуязычным надписям на финикийском и лувийском языках. На богато украшенных базальтовых стелах и рельефах размещены самые длинные из найденных на этих языках двуязычных текстов, что сыграло ключевую роль в расшифровке лувийских иероглифов. Надписи не только помогли раскрыть секреты хеттского языка, но и сохранили неохеттскую историю, давая понимание социополитического устройства восточного Средиземноморья в железный век. Так, в текстах подробно описываются укрепления, возведенные царем Азативатой, благодаря которым на этой территории установилось экономическое и политическое благополучие и сложились условия для того, чтобы женщины играли активную роль в жизни общества.

Уникальное сочетание археологической площадки и заповедника

Еще одной отличительной чертой Каратепе-Асланташа является новаторская консервационная работа, проведенная знаменитым турецким археологом Халет Чамбель в 1950-е годы. Ее усилиями были проведены первичные работы по сохранению скульптур и рельефов, установлены защитные конструкции, а сам объект признан историческим национальным парком, что стало одним из первых примеров консервации на местности и управления подобным проектом в Турции. Благодаря этому «археологический объект Каратепе-Асланташ» был включен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году.

Сегодня музей под открытым небом Каратепе-Асланташ по-прежнему увлекает посетителей своей тысячелетней историей, отразившейся в монументальных воротах с высокими башнями, внушительной статуе бога-громовержца на пьедестале с изображением двух быков, изображениях львов и сфинксов, высеченных на базальтовых блоках внутренних стен ворот, рельефных картинах верований и быта той эпохи, а также упомянутых надписях. Кроме того, действует здание музея, построенное для демонстрации артефактов, найденных на холмах Каратепе и Домузтепе. Так как музей под открытым небом Каратепе-Асланташ находится в границах национального парка, его посетители могут насладиться не только историческими богатствами, но и природными красотами, в частности водохранилищем плотины Асланташ, и понаблюдать за местной фауной. ///nCa, 11 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)