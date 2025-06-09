Министр иностранных дел Туркменистана встретился с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США»

8 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах взаимодействия между Туркменистаном и компаниями США, сообщает МИД Туркменистана.

В числе актуальных направлений двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, область высоких технологий и др.

Вместе с тем собеседники рассмотрели возможности активизации контактов в таких важных областях, как кибербезопасность, зелёные технологии и образование. Особый акцент был сделан на деятельности Делового совета «Туркменистан – США» и его роли в укреплении межгосударственных отношений.

Глава внешнеполитического ведомства выразил приверженность Правительства Туркменистана к расширению торгово-экономического сотрудничества с бизнес-структурами Соединённых Штатов. При этом был отмечен многолетний позитивный вклад американских компаний в развитие различных сфер туркменской экономики. ///nCa, 9 июня 2025 г.