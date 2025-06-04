КПП Иркештам на китайско-кыргызской границе тестирует круглосуточный режим работы

В воскресенье, 1 июня 2025 года, контрольно-пропускной пункт Иркештам, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, заработал в тестовом круглосуточном режиме оформления грузов, сообщает Синьхуа.

Это сделало Иркештам вторым сухопутным портом в регионе после Хоргоса на китайско-казахстанской границе и первым в южном Синьцзяне, внедрившим такую систему.

По данным местной иммиграционной инспекции, данный шаг направлен на совершенствование торговой логистики между Китаем и странами Центральной Азии.

Иркештам, самый западный сухопутный порт Китая, расположенный на границе с Кыргызстаном, играет ключевую роль как ворота в Кыргызстан и важный узел для Центральной и Западной Азии. С ростом трансграничной активности и устойчивым спросом на грузоперевозки этот КПП становится всё более значимым для региона.

Для обеспечения бесперебойной круглосуточной работы пункт досмотра в Иркештаме оптимизировал штат сотрудников, внедрив ротацию смен, и ввёл систему «досмотра по прибытии» для грузовых транспортных средств. Это позволило достичь баланса между обеспечением безопасности и повышением эффективности.

Цзян Чжидун, председатель правления компании Xinjiang Jiujiuxi International Trade Co., Ltd., базирующейся в Кашгаре, отметил, что круглосуточный режим работы значительно повысит эффективность транспортировки грузов, снизит логистические расходы, активизирует портовые операции и раскроет новый потенциал для внешней торговли.

Согласно статистике, в 2025 году через КПП Иркештам зафиксирован значительный рост пассажиропотока и грузоперевозок. К воскресенью пункт обслужил более 105 800 рейсов и 98 500 транспортных средств, что на 80% и 79% больше по сравнению с прошлым годом, соответственно.

На данный момент через КПП Иркештам из Китая преимущественно перевозятся одежда, обувь, товары повседневного спроса, автомобили и их комплектующие, механическое оборудование и бытовая техника, а в Китай ввозятся уголь, сырье для текстильной отрасли и сельскохозяйственная продукция.

В марте текущего года на территории порта Иркештам заработал промышленный парк для обработки сельскохозяйственных и побочных продуктов, в том числе площадка для контроля импортируемых зерновых культур – это первый подобный объект на границе Китая и Кыргызстана, так и во всей южной части Синьцзяна.///nCa, 4 июня 2025 г.