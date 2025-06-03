В Анкаре прошёл велопробег организованный Посольством Туркменистана в Турции

3 июня 2025 года Посольством Туркменистана в Турецкой Республике были проведены спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню велосипеда, а также 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В мероприятиях приняли участие сотрудники дипмиссии, представители туркменской диаспоры, СМИ Турецкой Республики и студенческая молодёжь. Мероприятие было проведено на специальной велодорожке на берегу озера Эймир близ Анкары.

На торжественной церемонии открытия велопробега Посол М.Ишангулыев отметил, что принятие по инициативе Туркменистана Резолюции Генассамблеи ООН об учреждении Всемирного дня велосипеда свидетельствует о высокой оценке мировым сообществом усилий нашей страны по развитию спорта и физкультурно-оздоровительного движения, популяризации езды на велосипеде, созданию условий для гармоничного развития подрастающего поколения, формированию экологической культуры общества.

Участники велопробега высоко оценили международные усилия Туркменистана в этой области. ///nCa, 3 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)