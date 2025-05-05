БУТБ посодействует туркменским предприятиям в выходе на белорусский рынок

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова стать “единым окном” для деловых кругов Туркменистана, планирующих поставлять продукцию собственного производства или проводить закупки в Беларуси. Такое заявление сделал помощник председателя правления БУТБ Ярослав Ковальчук по итогам посещения международной выставки-ярмарки “Международная торговля и услуги” (ITSE 2025) в Ашхабаде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе товарной биржи.

По словам Ярослава Ковальчука, БУТБ заинтересована в развитии сотрудничества с туркменским бизнесом как в части увеличения объемов сделок, так и расширения номенклатуры товаров, вовлеченных во взаимную торговлю.

“Поскольку у нас аккредитованы практически все основные производители и потребители товаров Беларуси, то, заходя на биржу, туркменские предприятия, по сути, получают доступ ко всему рынку нашей страны, а также актуальную информацию о ценах и условиях доставки. Это значительно упрощает работу туркменского бизнеса в Беларуси и позволяет минимизировать затраты времени и возможные риски”, – подчеркнул представитель БУТБ.

Кроме того, помощник председателя правления белорусской биржи сообщил, что на сегодня биржевой товарооборот между Беларусью и Туркменистаном формируется преимущественно за счет экспорта белорусских пиломатериалов.

“Динамика положительная. По сравнению с январем – апрелем прошлого года сумма биржевых сделок туркменских участников торгов выросла более чем в пять раз – в первую очередь за счет увеличения экспорта белорусской продукции”, – отметил Ярослав Ковальчук.

Что касается импорта из Туркменистана, то, по мнению представителя БУТБ, наиболее перспективными товарными группами являются текстиль и плодоовощная продукция. В связи с этим на полях ITSE 2025 проведены переговоры с рядом туркменских производителей данной продукции для привлечения тех на белорусскую биржевую платформу.

В рамках визита в Ашхабад также состоялась встреча с руководством Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана. Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества, в том числе в области аналитики и обмена технологиями, что будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности белорусской и туркменской биржевых площадок.

По состоянию на 30 апреля на БУТБ был аккредитован 21 резидент Туркменистана. /// nCa, 5 мая 2025 г. (кросс-пост из БелТА)