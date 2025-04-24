TEIF 2025: Zoomlion укрепляет сотрудничество с Туркменистаном

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Ли Сянбо, заместитель генерального директора зарубежных компаний Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Company Limited, подчеркнул важность Туркменистана как стратегического партнера в глобальной стратегии компании и вклад Zoomlion в развитие ключевых энергетических проектов страны.

Основанная в 1992 году, китайская корпорация Zoomlion является лидером в отрасли строительного машиностроения, специализируясь на разработке и производстве высокотехнологичного оборудования для строительства, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Придерживаясь концепции «технологии и сервис как основа», компания активно способствует строительству глобальной инфраструктуры и скоординированному промышленному развитию.

Туркменистан, как ключевой энергетический центр Центральной Азии, занимает особое место в стратегии глобализации Zoomlion. Ли Сянбо выразил благодарность Государственному концерну «Туркменгаз» за доверие и поддержку, отметив, что компания использует свои профессиональные компетенции для реализации крупных проектов, таких как транснациональный газопровод ТАПИ и разработка крупнейшего газового месторождения Галкыныш. Также он сообщил, что компания Zoomlion работает над открытием своего представительства в Ашхабаде.

Вклад в проект ТАПИ и месторождение Галкыныш

Zoomlion выступает основным поставщиком оборудования для проекта ТАПИ, экспортировав в Туркменистан около 100 единиц высокотехнологичной техники, включая экскаваторы, бульдозеры и специализированное оборудование. Техника была адаптирована для работы в сложных геологических условиях Туркменистана, выдерживая песчаные бури и высокие температуры. Эти модификации повысили эффективность строительства более чем на 20%.

Газовое месторождение Галкыныш, являющееся источником газа для трубопровода ТАПИ, получает значительную поддержку от крупногабаритной техники Zoomlion. Оборудование выполняет ключевые операции, такие как землеройные работы, подъем и транспортировка, что позволяет увеличить производственную мощность месторождения до 95 миллиардов кубических метров газа в год.

Zoomlion намерена продолжать тесное сотрудничество с Государственным Концерном «Туркменгаз», акцентируя внимание на трех ключевых направлениях:

Техническая адаптация: Компания продолжит модифицировать оборудование для работы в засушливых и песчаных условиях Туркменистана, обеспечивая его стабильную и долгосрочную эксплуатацию.

Компания продолжит модифицировать оборудование для работы в засушливых и песчаных условиях Туркменистана, обеспечивая его стабильную и долгосрочную эксплуатацию. Экологичная работа: В ответ на потребность Туркменистана в сокращении выбросов метана Zoomlion продвигает использование техники с альтернативными источниками энергии, что способствует снижению углеродного следа.

В ответ на потребность Туркменистана в сокращении выбросов метана Zoomlion продвигает использование техники с альтернативными источниками энергии, что способствует снижению углеродного следа. Содействие занятости: Проект ТАПИ создаст около 12 000 рабочих мест. Zoomlion планирует локализовать свою сервисную службу, обучая местных специалистов и предоставляя качественное техническое обслуживание.

Ли Сянбо высоко оценил стабильную политику Туркменистана, его богатые запасы нефти, газа и минеральных ресурсов, а также устойчивый экономический рост. «Здесь не только всемирно известные ахалтекинские лошади, но и добрый, снисходительный и простой Туркменский народ», отметил он.

Zoomlion продолжит активно поддерживать энергетические и инфраструктурные проекты Туркменистана, способствуя устойчивому развитию и процветанию региона. ///nCa, 23 апреля 2025 г.