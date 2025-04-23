TEIF 2025: В 2024 году в Северной и Центральной Азии были привлечены значительные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в новые проекты, которые достигли 31 миллиарда долларов – ЭСКАТО ООН

23-24 апреля 2025 года Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) проходит в Куала Лумпуре, Малайзия. Форум привлек внимание к растущей привлекательности Туркменистана для международного капитала. Г-жа Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО, выступила с речью во время пленарного заседания форума.

Она подчеркнула, что в 2024 году в Северную и Центральную Азию, включая Туркменистан, были привлечены значительные прямые иностранные инвестиции в новые проекты (Greenfield FDI), достигшие 31 миллиарда долларов. Этот резкий рост подчеркивает растущую привлекательность субрегиона для международных инвесторов.

В связи со сменой глобальных экономических приоритетов из-за изменения климата и цифровой трансформации такие секторы, как возобновляемая энергетика, экологически чистое производство, инфраструктура и цифровое подключение, обладают значительным инвестиционным потенциалом.

“Туркменистан имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этих глобальных тенденций. Его богатые природные ресурсы, стратегическое расположение и стремление к диверсификации экономики создают привлекательные инвестиционные условия, особенно для компаний из Малайзии и стран АСЕАН, которые ищут новые рынки и партнерства”, – сказала Армида Салсия Алисджахбана.

Роль Туркменистана как центральноазиатского транзитного узла открывает уникальные возможности для торгового и энергетического сотрудничества, особенно в области возобновляемых источников энергии и устойчивой инфраструктуры.

“Национальная стратегия страны по борьбе с изменением климата” и “Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии до 2030 года” представляют собой четкую дорожную карту для перехода к более экологичной экономике. Эти стратегии создают возможности для иностранных инвесторов участвовать в разработке проектов в области ветровой и солнечной энергетики, энергоэффективной инфраструктуры и технологий интеллектуальных сетей.

Подключение к трансграничным энергосистемам – еще одна область, где расширение сотрудничества может ускорить зеленый переход в энергетике. Туркменистан, как чистый экспортер электроэнергии, мог бы использовать существующую инфраструктуру для интеграции большего количества возобновляемых источников энергии в региональные энергосистемы, обеспечивая энергетическую безопасность при сохранении низких затрат. Это потребовало бы больших инвестиций в модернизацию электросетей и расширения сотрудничества с соседними странами.

Г-жа Алисджахбана подчеркнула, что прямые иностранные инвестиции – это нечто большее, чем просто финансовые обязательства; это средство обмена знаниями, передачи технологий и устойчивого роста. Привлекая высококачественные инвестиции, Туркменистан может модернизировать свою промышленную базу, диверсифицировать свою экономику и укрепить свою роль в региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочках.

ЭСКАТО работает с Секретариатом АСЕАН и агентствами по поощрению инвестиций ее государств-членов над реализацией Регионального плана действий по поощрению инвестиций, содействуя продвижению АСЕАН как единого интегрированного инвестиционного пространства и помогая государствам-членам привлекать инвестиции в секторы с высоким потенциалом для перехода к “зеленой” экономике во всех производственно-сбытовых цепочках. ЭСКАТО также предпринимает аналогичные усилия совместно с агентствами по поощрению инвестиций стран Центральной Азии, уделяя особое внимание увеличению экспорта посредством скоординированного субрегионального подхода к привлечению прямых иностранных инвестиций в секторы, которые способствуют устойчивому развитию.

В свете этих совместных субрегиональных усилий в АСЕАН и Центральной Азии ЭСКАТО выразила готовность поддержать Туркменистан и Малайзию в их совместных усилиях по продвижению прямых иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития. ///nCa, 23 апреля 2025 г.