TEIF 2025: Туркменистан укрепляет позиции ключевого транспортно-транзитного узла в Центральной Азии

Выступление Заместителя Министра финансов и экономики Туркменистана П.Ягшиева на на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре подчеркнуло стратегическую важность развития транспортно-коммуникационной системы страны для регионального и глобального экономического партнерства.

В своей речи П.Ягшиев отметил, что Туркменистан придерживается принципов мира, доверия, равноправия и взаимовыгодных условий как фундамента для экономического сотрудничества. Эти ценности лежат в основе экономической стратегии и инвестиционной политики страны.

Начиная с 2022 года, Туркменистан активно реализует Президентскую Программу развития транспортной дипломатии, направленную на укрепление национального транспортного потенциала и расширение международного сотрудничества в этой сфере.

Участие в 12 международных транспортных конвенциях и инициация шести резолюций ООН, акцентирующих роль транспортных и транзитных коридоров для устойчивого развития, свидетельствуют о приверженности Туркменистана активной позиции на международной арене.

Транспортно-коммуникационная система является ключевым элементом экономического развития Туркменистана. По итогам 2024 года доля транспорта и связи в ВВП страны составила 9,8%, что подчеркивает значимость сектора для национальной экономики.

Туркменистан последовательно реализует свои геополитические и геоэкономические интересы, используя выгодное географическое положение и производственный потенциал для обеспечения национального развития. Особое внимание уделяется участию в создании международных транспортно-транзитных коридоров, способствующих грузоперевозкам через Центральную Азию, стимулированию международной торговли и экономическому росту в регионе.

Учитывая, что торговля между Азией и Европой представляет собой один из крупнейших мировых рынков, Туркменистан стремится использовать свое транзитное положение для привлечения межрегиональных грузопотоков. Инвестиции в диверсификацию и развитие национальной транспортной системы, включая железнодорожные, автомобильные, воздушные и морские пути, позволяют стране эффективно интегрироваться в мировые транспортные сети и извлекать значительные экономические выгоды.

За последние годы Туркменистан достиг значительных успехов в модернизации железнодорожной инфраструктуры. Протяженность стальных дорог превысила 5 тысяч километров (5173 км), обеспечивая надежную связь между регионами страны, улучшая транзитные возможности и стимулируя экономический рост. В планах – дальнейшие масштабные преобразования в железнодорожном секторе, включая модернизацию подвижного состава, депо и ремонтных мощностей, а также электрификацию железных дорог и локализацию производства грузовых вагонов и железнодорожных шпал.

Международный морской порт в городе Туркменбаши является важнейшим транспортно-логистическим хабом на Каспийском море. Его мощность в 17 млн тонн груза в год способствует увеличению доступа к мировым морским маршрутам и росту объемов морских перевозок. Порт играет ключевую роль в развитии Транскаспийского транспортного маршрута. Информация об инфраструктуре порта включена в цифровой реестр транспортно-логистических центров для международного коридора Север-Юг, что повышает эффективность логистических маршрутов и цепочек поставок. Туркменистан также начал строительство востребованных судов на судостроительном заводе «Балкан» и планирует увеличить производство с привлечением инвестиций.

Развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию существующих международных аэропортов, также способствует росту грузовых и пассажирских перевозок. Ввод в эксплуатацию седьмого аэропорта в городе Джебел увеличит общую пропускную способность национальных аэропортов на 3800 пассажиров в час, создавая дополнительные возможности для развития туризма, коммерческих и культурных обменов.

Туркменистан активно развивает сеть автомагистралей международного значения. На завершающей стадии находится строительство автобана Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 км, который улучшит региональные коридоры, связанные с Узбекистаном. В перспективе планируется строительство современных автотрасс Ашхабад-Туркменбаши (около 580 км) и Туркменбаши-Гарабогаз (до туркмено-казахской границы), а также нового автомобильного моста через залив Карабогазгол, что положительно отразится на развитии международного транспортного коридора Север-Юг.

Важным аспектом развития транспортной системы является активное внедрение информационных технологий для управления транспортными потоками, включая системы мониторинга и управления движением. В целях стимулирования внешнеторговой деятельности запущено специальное программное обеспечение, предоставляющее таможенным органам предварительную информацию по процедурам дорожных перевозок, что упрощает пересечение границ и сокращает время приграничного оформления.

В заключение своего выступления П.Ягшиев отметил, что Туркменистан стал важной площадкой для международного диалога в сфере транспорта и логистики. В августе 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза» под эгидой ООН состоится Третья конференция по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Форум соберёт представителей более 30 государств и международных организаций. ///nCa, 23 апреля 2025 г.