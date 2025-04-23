TEIF 2025: объем торговли природным газом между Туркменистаном и Китаем достиг 430 миллиардов кубометров

На TEIF 2025 У Давэй, вице-президент Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC), выступил с речью, в которой подчеркнул стратегическую важность Туркменистана как ключевого узла на евразийском энергетическом пространстве и важнейшего поставщика природного газа в Китай, Европу и соседние страны.

Значимая роль Туркменистана на мировых энергетических рынках подчеркивается его активным экспортом природного газа. Ежегодно по Трансазиатскому газопроводу поступает более 30 миллиардов кубометров природного газа, что обеспечивает энергией более 300 миллионов человек в более чем 20 провинциях Китая.

По данным CNPC, по состоянию на март 2025 года совокупный объем торговли природным газом между Туркменистаном и Китаем достиг 430 миллиардов кубометров, что эквивалентно всему годовому потреблению газа Китаем.

С 2007 года деятельность CNPC на договорной территории «Багтыярлык» способствовала высокоэффективному развитию, обеспечивая стабильную ежегодную добычу природного газа на уровне 14 миллиардов кубометров. Этот проект не только укрепил энергетическую безопасность, но и превратил регион в центр экономических возможностей.

На территории «Багтыярлык» создано 22 000 рабочих мест. Багтыярлык превращается в сообщество возможностей и процветающий край. Успешное энергетическое сотрудничество подчеркивает прочность китайско-туркменских связей, способствуя экономическому развитию и повышению уровня жизни в обеих странах.

У Давэй подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Китаем и Туркменистаном является стратегическим, долгосрочным и открытым для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Он выразил глубокую признательность Президенту Туркменистана, правительству и Государственному концерну “Туркменгаз” за их неизменную приверженность и активную поддержку китайско-туркменского энергетического сотрудничества.

Как крупнейший производитель газа в Центральной Азии, Туркменистан “несомненно, будет играть более заметную роль в обеспечении экологически чистой и надежной энергией Китая и соседних стран на десятилетия вперед”, – сказал У.

У Давэй подчеркнул приверженность CNPC расширению сотрудничества с “Туркменгазом” и глобальными партнерами как в секторах традиционной, так и возобновляемой энергетики, стремясь к более широкому и глубокому сотрудничеству для устойчивого удовлетворения будущих потребностей в энергии.///nCa, 23 апреля 2025 г.