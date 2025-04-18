ЮНФПА: модель Туркменистана может быть примером в области молодежной политики для других стран

16 апреля 2025 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на полях Молодежного форума ЭКОСОС и второй встречи «Диалога молодежи стран Центральной Азии», заместитель министра образования Туркменистана провел двухстороннюю встречу с заместителем исполнительного директора ЮНФПА Диене Кейта.

В своем выступлении туркменская делегация подчеркнула, что лозунг президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины» отражает стратегический подход к воспитанию патриотичного, образованного и амбициозного поколения, способного стать движущей силой устойчивого развития. Под руководством главы государства Туркменистан создал инклюзивную модель, которая учитывает индивидуальные интересы, навыки и стремления молодых людей, обеспечивая их активное участие в экономической, социальной и культурной жизни страны. Эта модель, по словам делегатов, позволяет не только раскрывать потенциал молодежи, но и использовать демографический дивиденд для нового витка инновационного развития экономики, основанной на знаниях.

Диене Кейта высоко оценила инициативы Туркменистана, особо отметив их соответствие миссии ЮНФПА в области демографии и молодежной политики. Она высоко оценила лидерство страны в создании «Диалога молодежи стран Центральной Азии» и его роль в укреплении регионального сотрудничества. Кейта назвала туркменскую модель примером для других стран.

Заместитель исполнительного директора ЮНФПА подробно рассказала о деятельности ЮНФПА, включая программы по демографии, репродуктивному здоровью и гендерному равенству, отметив их успех в Центральной Азии. Кейта подчеркнула поддержку ЮНФПА платформы «Яшлык» и переписи, а также потенциал для интеграции туркменских инициатив в глобальные проекты ЮНФПА, такие как Youth Leadership Programme и Data for Development.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления, сотрудничества в частности сотрудничество в области изучение опыта ЮНФПА в вопросах инновационных методик в области использование демографических данных для комплексного планирования и анализа.

Также было предложены конкретные возможности сотрудничества:

1) региональную программу обучения по анализу демографических данных для планирования образования;

2) организация тренингов по «21st-century skills – навыки 21 века» для подготовки молодых людей к изменяющимся требованиям рынку труда.

Диене Кейта отметила, что ЮНФПА готова предоставить экспертизу, а «Диалог молодежи стран Центральной Азии» может стать платформой для масштабирования этих инициатив. Кейта поблагодарила Туркменистан за организацию мероприятия на высоком уровне, подчеркнув его вклад в глобальную повестку и Pact for the Future, и поддержала идею экспертной встречи для реализации проектов, выразив готовность ЮНФПА расширить партнерство через совместные образовательные и демографические проекты. ///Министерство образования Туркменистана, 18 апреля 2025 г.