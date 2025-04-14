Россия и Китай готовы выйти на мировой авиационный рынок

nCa Report

CR929

Россия и Китай работают уже много лет, и теперь у них есть возможность заявить о себе как о лидерах на мировом авиационном рынке. Вполне возможно, что они позиционируют свои реактивные самолеты как привлекательную альтернативу авиалайнерам Boeing и Airbus, а не как конкурента по принципу “или-или”.

Судя по техническим характеристикам разработанных ими реактивных самолетов, они присматриваются к рынку узкофюзеляжных и широкофюзеляжных региональных реактивных самолетов.

И у России, и у Китая есть два собственных реактивных самолета и один создан на совместном предприятии:

Россия:

“Иркут” МС-21 (Переименован в «Яковлев MC-21»)

(Переименован в «Яковлев MC-21») Sukhoi Superjet 100 (Региональный реактивный самолет)

(Региональный реактивный самолет) CR929 (также называемый C929 – Совместный широкофюзеляжный проект с Китаем в рамках Объединенной авиастроительной корпорации – ОАК)

Китай:

COMAC C919 (узкофюзеляжный самолет)

(узкофюзеляжный самолет) COMAC ARJ 21 (Региональный реактивный самолет)

(Региональный реактивный самолет) CR929 (Совместный широкофюзеляжный проект с Россией)

ARJ21

Сравнение коммерческих самолетов: российские, китайские, Boeing и Airbus

Узкофюзеляжные самолеты

Региональные самолеты

Самолет Страны Пассажирская вместительность дальность (км) Ввод в эксплуатацию прибл. Цена (в миллионах долларов США) Sukhoi Superjet 100 Россия 87-108 3,048 2011 50-55 COMAC ARJ21 Китай 78-90 3700 2016 38-40 Embraer E190-E2 Бразилия 96-114 5278 2018 60-65 Airbus A220-300 ЕС/Канада 120-150 6 112 2016 90-95

Широкофюзеляжные самолеты (в разработке)

Самолет Страны Пассажирская вместительность дальность (км) Ввод в эксплуатацию прибл. Цена (в миллионах долларов США) CR929 Россия/Китай 250-320 12 000 2028-2029 (отложено) 200-250 (ориентировочная) Boeing 787-9 США 290-330 13 950 В эксплуатации 290-300 Airbus A350-900 ЕС 300-350 15 000 в эксплуатации 310-320

Примечание: Цены зависят от спецификаций, скидок и соглашений с заказчиками. Цены на российские и китайские самолеты часто конкурентоспособны, чтобы привлечь первых клиентов.

Реальный выход на мировой авиационный рынок будет непростым.

Западные авиационные регуляторы, такие как FAA (США) и EASA (ЕС), заставят их пройти через множество препятствий, как в плане безопасности полетов, так и в плане ряда вопросов, даже отдаленно не связанных с безопасностью полетов.

МС 21

Наличие финансирования и запасных частей не будет серьезной проблемой, поскольку и Россия, и Китай имеют возможность финансировать и производить все, используя свои собственные источники и опыт.

Вместо этого, для иностранных покупателей важным вопросом будет способность России и Китая обеспечить обучение, техническую поддержку и другие гарантии авиакомпаниям, которые согласятся ввести в эксплуатацию их самолеты.

С919

Чтобы сразу же сделать свои самолеты привлекательными, России и Китаю нужно будет предложить потенциальным покупателям свои собственные варианты ленд-лиза и льготного кредитования.

Их приоритетом должно стать освоение своих собственных внутренних рынков, которые являются достаточно крупными, и обращение к дружественным странам, которые, возможно, захотят доверять их технологиям.

Суперджет 100

Китаю и России также необходимо ускорить разработку совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.

Расширение ассортимента, безусловно, стало бы желанным дополнением к мировому авиационному рынку. Это также было бы благом для пассажиров, поскольку цены на авиабилеты могут немного снизиться из-за сравнительно более дешевых самолетов на рынке. /// nCa, 14 апреля 2025 г.