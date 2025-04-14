Россия и Китай готовы выйти на мировой авиационный рынок

nCa Report
CR929
Россия и Китай работают уже много лет, и теперь у них есть возможность заявить о себе как о лидерах на мировом авиационном рынке. Вполне возможно, что они позиционируют свои реактивные самолеты как привлекательную альтернативу авиалайнерам Boeing и Airbus, а не как конкурента по принципу “или-или”.
Судя по техническим характеристикам разработанных ими реактивных самолетов, они присматриваются к рынку узкофюзеляжных и широкофюзеляжных региональных реактивных самолетов.
И у России, и у Китая есть два собственных реактивных самолета и один создан на совместном предприятии:
Россия:
- “Иркут” МС-21 (Переименован в «Яковлев MC-21»)
- Sukhoi Superjet 100 (Региональный реактивный самолет)
- CR929 (также называемый C929 – Совместный широкофюзеляжный проект с Китаем в рамках Объединенной авиастроительной корпорации – ОАК)
Китай:
- COMAC C919 (узкофюзеляжный самолет)
- COMAC ARJ21 (Региональный реактивный самолет)
- CR929 (Совместный широкофюзеляжный проект с Россией)
ARJ21
Сравнение коммерческих самолетов: российские, китайские, Boeing и Airbus
Узкофюзеляжные самолеты
Региональные самолеты
|Самолет
|Страны
|Пассажирская вместительность
|дальность (км)
|Ввод в эксплуатацию
|прибл. Цена (в миллионах долларов США)
|Sukhoi Superjet 100
|Россия
|87-108
|3,048
|2011
|50-55
|COMAC ARJ21
|Китай
|78-90
|3700
|2016
|38-40
|Embraer E190-E2
|Бразилия
|96-114
|5278
|2018
|60-65
|Airbus A220-300
|ЕС/Канада
|120-150
|6 112
|2016
|90-95
Широкофюзеляжные самолеты (в разработке)
|Самолет
|Страны
|Пассажирская вместительность
|дальность (км)
|Ввод в эксплуатацию
|прибл. Цена (в миллионах долларов США)
|CR929
|Россия/Китай
|250-320
|12 000
|2028-2029 (отложено)
|200-250 (ориентировочная)
|Boeing 787-9
|США
|290-330
|13 950
|В эксплуатации
|290-300
|Airbus A350-900
|ЕС
|300-350
|15 000
|в эксплуатации
|310-320
Примечание: Цены зависят от спецификаций, скидок и соглашений с заказчиками. Цены на российские и китайские самолеты часто конкурентоспособны, чтобы привлечь первых клиентов.
Реальный выход на мировой авиационный рынок будет непростым.
Западные авиационные регуляторы, такие как FAA (США) и EASA (ЕС), заставят их пройти через множество препятствий, как в плане безопасности полетов, так и в плане ряда вопросов, даже отдаленно не связанных с безопасностью полетов.
МС 21
Наличие финансирования и запасных частей не будет серьезной проблемой, поскольку и Россия, и Китай имеют возможность финансировать и производить все, используя свои собственные источники и опыт.
Вместо этого, для иностранных покупателей важным вопросом будет способность России и Китая обеспечить обучение, техническую поддержку и другие гарантии авиакомпаниям, которые согласятся ввести в эксплуатацию их самолеты.
С919
Чтобы сразу же сделать свои самолеты привлекательными, России и Китаю нужно будет предложить потенциальным покупателям свои собственные варианты ленд-лиза и льготного кредитования.
Их приоритетом должно стать освоение своих собственных внутренних рынков, которые являются достаточно крупными, и обращение к дружественным странам, которые, возможно, захотят доверять их технологиям.
Суперджет 100
Китаю и России также необходимо ускорить разработку совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.
Расширение ассортимента, безусловно, стало бы желанным дополнением к мировому авиационному рынку. Это также было бы благом для пассажиров, поскольку цены на авиабилеты могут немного снизиться из-за сравнительно более дешевых самолетов на рынке. /// nCa, 14 апреля 2025 г.