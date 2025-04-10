В Румынии прошла научная конференция, посвященная 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

С 5 по 10 апреля 2025 года представители научно-образовательной сферы Туркменистана находились с рабочим визитом в румынском городе Клуж-Напока для участия в научной конференции, посвященной 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также презентации сборника стихов «Диван Махтумкули Фраги» переведенной на румынский язык.

В ходе визита туркменская делегация ознакомилась с древними историческими и археологическими находками, хранящимися в Национальном музее Трансильвании, посетила отдел редких изданий Центральной библиотеки Университета Бабеша-Бойяи в Румынии и передала в дар Центральной библиотеке Университета Бабеша-Бойяи книгу Президента Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – Мыслитель мира».

Кроме того, туркменская делегация провела встречи с заместителем мэра города Клуж-Напока и ректором Университета Бабеш-Бойяи.

9 апреля 2025 года в Институте тюркологии Университета Бабеша-Бойяи в Румынии состоялась научная конференция, посвященная 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также презентация румыноязычной версии сборника стихов «Диван Махтумкули Фраги».

В выступлениях обсуждались роль туркменского поэта Махтумкули Фраги в национальной и мировой литературе, изучение творческого наследия поэта, работа, проводимая в последние годы туркменскими и румынскими учеными по переводу произведений поэта, новые открытия, связанные с его жизнью и творчеством. Также в рамках данного мероприятия была организована выставка книг, буклетов, туркменских ковров, изделий женских рукоделий.

В выступлениях было высоко оценено инициативы Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, направленные на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества в мире, укрепление мира и дружбы, вывод отношений и сотрудничества между государствами и народами на новые, более высокие уровни, а также то, что научная и культурная дипломатия позволяет расширять туркмено-румынский мост дружбы, прокладывает путь к решению актуальных проблем науки, культуры и общества, стоящих сегодня перед страной. Была высоко оценена проводимая Туркменистаном работа по чествованию на международном уровне великих заслуг перед человечеством известных деятелей. ///nCa, 10 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)