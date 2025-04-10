ALIPH совместно с Европейским союзом объявляет конкурс на финансирование проектов для защиты культурного наследия стран Центральной Азии от климатических угроз

Женева, Нукус, 8 апреля 2025 г. – На Аральском культурном саммите, организованном по инициативе Гаяне Умеровой, председателя Фонда развития искусства и культуры Узбекистана (ACDF) и нового члена Совета ALIPH, исполнительный директор Международного альянса по защите культурного наследия (ALIPH) Валери Фрелан объявил о новом конкурсе проектов в партнерстве со Службой инструментов внешней политики Европейской комиссии (FPI) Европейского союза. Эта инициатива направлена на укрепление сегодняшних усилий по противодействию растущей угрозе, которую изменение климата и стихийные бедствия представляют для культурного наследия в странах Центральной Азии — в частности, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Это финансирование предоставляется Европейским союзом, а ALIPH будет контролировать жизненный цикл грантов. Фрелан объявил о двух типах грантов: малые (до 27 000 евро) и средние (до 180 000 евро). Данные гранты направлены на поддержание конкретных местных инициатив с четкими и измеримыми социально-экономическими результатами. Это уже второй конкурс проектов ALIPH, направленный на борьбу с климатическими угрозами, менее чем за год. Европейский союз объединил усилия с ALIPH для защиты как материального, так и нематериального наследия региона в партнерстве с местными органами власти и учреждениями, занимающимися охраной культурного наследия.

Конкурс открыт для учреждений, частных организаций, университетов и исследовательских центров, занимающихся защитой культурного наследия. Заявки принимаются до четверга, 31 июля 2025 года, 15:00 по центральноевропейскому времени (CET). Решения о финансировании ожидаются к декабрю 2025 года. Узнать больше информации и подать заявку: ALIPH Call for Projects



О Европейском союзе

Европейский союз (ЕС) — это экономическое и политическое объединение 27 европейских стран. Он основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. ЕС действует на глобальном уровне, продвигая устойчивое развитие общества, окружающей среды и экономики, с целью обеспечить благо для всех.



О ALIPH

Наше культурное наследие находится под угрозой. Конфликты, изменение климата и стихийные бедствия угрожают тому, что отражает нашу идентичность и рассказывает нашу общую историю. Произведения искусства и артефакты, исторические здания и археологические памятники, устные предания и традиции… культурное наследие — это часть всеобщей истории и ориентир для будущего. Международный альянс по защите культурного наследия (ALIPH) — это основной глобальный фонд, посвящённый защите культурного наследия в зонах конфликтов, постконфликтных и кризисных регионах. ALIPH поддерживает людей на местах, которые предпринимают конкретные меры по защите или восстановлению музеев, памятников, культурных объектов и нематериального наследия в самых сложных условиях. ALIPH действует как первая линия реагирования в условиях конфликтов и кризисов, предоставляя оперативную и гибкую помощь в течение нескольких часов или дней, чтобы не допустить утраты наследия. С момента своего основания в Женеве в 2017 году ALIPH поддержал более 500 проектов в 42 странах. Фонд реализует свою миссию благодаря поддержке девяти государств-членов (Франция, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Китай, Марокко, Люксембург, Кипр и Узбекистан), трёх частных членов (доктор Томас С. Каплан, Getty Trust и Fondation Gandur pour l’Art), а также десятков других доноров. Вместе семья ALIPH привержена поддержке профессионалов, сообществ и их культурного наследия. Вместе мы защищаем наследие ради устойчивого развития и построения мира.



О Фонде ACDF

Фонд развития искусства и культуры Узбекистана (ACDF) занимается сохранением, продвижением и поддержкой культурного наследия, искусства и культуры Узбекистана. Являясь ведущей организацией в сфере культурного развития страны, ACDF стремится укреплять культурную экосистему, развивать креативную экономику и создавать возможности для деятелей культуры как на местном, так и на региональном и международном уровнях. ACDF убеждён, что культура и наследие играют ключевую роль в формировании общества, объединении сообществ, преемственности поколений и налаживании межкультурного диалога. В Ташкенте ACDF успешно организовал четвёртую Всемирную конференцию по креативной экономике (WCCE) (2–4 октября 2024 года) и в настоящее время возглавляет проведение первого Аральского культурного саммита (4–6 апреля 2025 года), участие Узбекистана в Экспо 2025 в Осаке, Кансай, Япония (апрель – октябрь 2025 года). Также Фонд реализует реконструкцию Центра современного искусства в Ташкенте, осуществляет строительство нового Государственного музея искусств по проекту Тадао Андо и реставрацию с частичной реконструкцией Дворца Великого князя Романова. В Бухаре ACDF запускает первую Бухарскую биеннале, которая состоится в сентябре 2025 года. ///nCa, 10 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)