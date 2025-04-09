Туркменистан является важным торговым партнером ОАЭ в Центральной Азии – Госминистр ОАЭ по внешней торговле

Туркменская делегация принимает участие в 14-м Ежегодном инвестиционном форуме в Абу Даби (AIM Congress).

В форуме, который в этом году проходит по теме «Будущее глобальных инвестиций: Новая волна глобализованного инвестиционного ландшафта – на пути к новой сбалансированной мировой структуре», принимают участие около 20 тыс. представителей из 180 стран.

На полях саммита вице-премьер по вопросам экономики, финансов и банковского сектора Ходжамурад Гельдымурадов встретился с Государственным Министром по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

Во время встречи Аль Зейуди отметил, что Туркменистан является важным торговым партнером ОАЭ в Центральной Азии, подчеркнув заметный рост ненефтяной торговли между двумя дружественными странами в последние годы. Стороны обсудили перспективные области сотрудничества в ключевых секторах, таких как, возобновляемая энергия, транспорт и другие. ///nCa, 9 апреля 2025 г.