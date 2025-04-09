Туркменистан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере образования

8 апреля 2025 года, в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча министра образования Джумамырада Гурбангельдыева с руководителем Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Турции (YTB) Абдуллахом Эреном.

Стороны отметили высокий уровень туркмено-турецких отношений, основанных на взаимном уважении, равноправии, а также глубокой исторической и культурной общности двух народов. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере высшего и профессионального образования, а также расширению студенческого и академического обмена.

Гурбангельдыев рассказал о системной модернизации образовательной сферы Туркменистана, активном внедрении инновационных технологий и расширении сети высших учебных заведений.

В свою очередь, Абдуллах Эрен озвучил ряд инициатив со стороны Турции, направленных на укрепление партнерства. Среди них — предоставление туркменским студентам стипендий в ведущих вузах Турции, особенно в областях медицины и инженерии, создание условий для получения среднего профессионального образования, повышение квалификации государственных служащих, организация летних курсов для молодежи и разработка совместных программ академического обмена.

Министр образования Туркменистана выразил благодарность за возможность обучения туркменской молодежи в Турции по программе «Türkiye Burslari» (Стипендии Турции) и отметил целесообразность выделения приоритетных направлений — информационные технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, педагогика и естественные науки.

Также в ходе встречи обсуждалась перспектива реализации совместных проектов по популяризации среди молодежи тюркоязычных стран гуманистической доктрины «Диалог – гарантия мира», предложенной Национальным Лидером туркменского народа.

В завершение встречи Джумамырад Гурбангельдыев пригласил Абдуллаха Эрена посетить в качестве почетного гостя Международную научную конференцию и выставку, которые пройдут в Ашхабаде в октябре 2025 года.

***

8 апреля в Международном университете гуманитарных наук и развития в Ашхабаде состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Турции Абдуллахом Эреном.

В ходе визита гостю была представлена подробная информация об истории становления университета, его организационной структуре, международных связях, а также о направлениях научной и образовательной деятельности.

Абдуллах Эрен, в свою очередь, подчеркнул важность развития взаимовыгодного сотрудничества между вузами Туркменистана и Турции. Он отметил, что одним из ключевых направлений деятельности возглавляемого им ведомства является налаживание программ студенческого обмена и укрепление партнерских отношений в образовательной сфере. Глава делегации выразил заинтересованность в установлении прямого сотрудничества между Международным университетом гуманитарных наук и развития и турецкими высшими учебными заведениями, заверив, что в этом направлении будут предприняты необходимые шаги по дипломатическим каналам.

Стороны также отметили перспективность реализации совместных проектов в рамках международного сотрудничества университета, включая организацию обмена преподавателями и студентами, а также проведение совместных научно-исследовательских мероприятий по согласованию в установленном порядке.

***

В этот же день Эрен посетил Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, во время которого состоялась встреча с проректором по научной работе Института Бегенчем Мятлиевым и преподавателями Института.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления партнёрства между Туркменистаном и Турцией, в частности, сотрудничество в сфере науки и образования.

После официальной встречи была организована экскурсия по институту, во время которой гости посетили музей «Истории туркменской дипломатии», библиотеку турецкого языка и редакцию институтской интернет-газеты «Голос молодого дипломата».///nCa, 9 апреля 2025 г.