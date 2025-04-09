Новая система онлайн регистрации для граждан Туркменистана, обращающихся в консульский отдел посольства Азербайджана

Начиная с 1 мая 2025 года граждане Туркменистана, желающие обратиться в консульский отдел посольства Азербайджана, должны будут заранее зарегистрироваться через портал электронной записи на прием. Это нововведение направлено на оптимизацию процесса и сокращение времени ожидания для заявителей.

Чтобы записаться на прием, заявителям необходимо посетить веб-сайт https://ashgabat.mfa.gov.az/az/category/elektron-nobat-portaly и выбрать подходящую дату и время для встречи.

Напомним, что недавно Посольство запустило версию своего официального вебсайта на туркменском языке. ///Посольство Азербайджана в Туркменистане