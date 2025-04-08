Туркменский Тюльпан – Лауреат премии RHS за садовые заслуги

nCa Report

Tulipa turkestanica, туркестанский тюльпан, – вид тюльпанов, произрастающий в Туркменистане, также встречается в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и, возможно, в Синьцзяне.

Впервые он был описан Эдуардом Августом фон Регелем в 1873 году как разновидность T. sylvestris, затем два года спустя ему был присвоен статус полноценного вида.

Тюльпан туркестанский – травянистый луковичный многолетник высотой 10-15 см с 2-4 тонкими сизыми листьями длиной до 15 см на каждом стебле. Края и кончики имеют розоватый цвет. Кожистая луковица ярко-красновато-коричневого цвета с волосистой оболочкой.

Растет на каменистых склонах, берегах рек и скалистых уступах на высоте от 1800 до 2500 м над уровнем моря.

Тюльпан туркестанский – декоративное растение, часто выращиваемое в альпинариях. Нуждается в солнечном свете. В Англии он цветет в середине марта. Как и другие тюльпаны группы Eriostemenes, Tulipa turkestanica нельзя скрещивать с садовыми тюльпанами. (Ричард Уилфорд, Анна Паврод)

Тюльпан туркестанский получил награду королевского садоводческого общества за садовые заслуги.

Запись в Королевском садоводческом обществе:

Tulipa turkestanica – Общее собрание акционеров (Награда за садовые заслуги)

Тюльпан Туркестанский

Луковичный многолетник высотой до 30 см, с узкими серовато-зелеными листьями и кистями до 12 звездчатых белых цветков 3-5 см шириной, темно-желтые у основания, красновато-зеленые снаружи

Примечания World Sensorium: Очарование тюльпанов выходит за рамки их внешней привлекательности; они также обладают нежным ароматом, который сочетает в себе ноты цитрусовых, сладкого меда и свежих фруктов, что усиливает их прелесть. Происходя из древних ландшафтов Персии, тюльпаны распространились по всей Центральной Азии, особенно в таких регионах, как Туркменистан, где их выращивали и почитали на протяжении веков. Культурное значение тюльпанов глубоко укоренилось в фольклоре и традициях этих регионов. В персидской культуре, например, многослойные лепестки тюльпанов часто интерпретируются как символы совершенной и непреходящей любви. Более того, тюльпаны символизируют долголетие и жизнестойкость, поскольку отдельные растения могут жить и восстанавливаться до 70 лет, если их не трогать. Эта символическая ассоциация с долговечностью и красотой привела к широкому распространению изображений тюльпанов в различных видах искусства, включая керамику, текстиль, ковры и иллюминированные рукописи, которые служат символами преемственности и наследия.

Елена Долгова пишет в электронной газете “Туркменистан Алтын Асыр: На территории Туркменистана произрастает 16 видов тюльпанов, из которых в четвёртое издание Красной книги вошло – девять. При этом четыре вида встречаются только на территории нашей страны и считаются эндемиками: это тюльпан туркменский, Гуга, Вильсона и Бочанцевой.

Согласно изданию Farmer Gracy: Tulipa turkestanica – один из лучших тюльпанов для неформального, дикого или натуралистичного оформления вашего сада. Считается ведущим видом тюльпанов для натурализации: просто высыпьте горсть луковиц на траву и посадите их там, где они упадут. Оставьте растения в земле на несколько лет, и они постепенно сформируют естественную полосу ранневесеннего цвета. Тюльпан туркестанский имеет привлекательные серо-зеленые листья и красивые заостренные, элегантные цветки цвета слоновой кости белого цвета с темно-желтой и оранжевой основой, красновато-зеленые снаружи. За цветами следуют семенные коробочки, которые почти такие же красивые! У многих современных сортов тюльпанов всего по одному цветку на стебель, но этот вид многоцветковый, у него до 12 цветков на растении!

Как и следовало ожидать из названия, этот тюльпан был впервые замечен в диком виде в некоторых частях Персии и Малой Азии. Однако на самом деле его ареал происхождения простирается от Средиземноморья до Гималаев и Дальнего Востока. Ему нравится расти на хорошо дренированной почве, под обильным солнечным светом.

Тюльпан туркестанский считается настолько хорошим, что Королевское общество садоводства (RHS) присудило ему желанную награду за садовые заслуги.

Tulipa Kuschkensis (Тюльпан Кушкинский – новое название Серхетабат). Этот вид обитает в Бадхызском заповеднике Туркменистана, недалеко от границы с Афганистаном и Ираном.

Asia Adventures пишет: Бадхызский заповедник был создан в 1941 году для изучения диких азиатских ослов и сохранения естественной фисташковой рощи – крупнейшей в Центральной Азии. Сейчас это крупный научный центр, в который приезжают работать ученые из многих стран мира. Интересен также Музей природы Бадхызского государственного заповедника. Здесь представлена вся флора и фауна здешних мест. По подсчетам ботаников, Бадхызская флора насчитывает около 2 тысяч видов, многие из которых являются эндемичными. Тюльпан Кушкинский, тюльпан Леман, лук Суворова, бадхызская фисташка, которые широко представлены здесь, больше нигде в мире не произрастают. Эта уникальная территория на юге Туркменистана была заселена с древнейших времен. Палеолитические стоянки древних людей, живших здесь около 60 тысяч лет назад, разбросаны по всему Бадхызу. /// nCa, 8 апреля 2025 г.