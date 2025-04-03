Центральная Азия – Европейский Союз: региональная консолидация и глобальное партнерство

4 апреля 2025 года в Самарканде под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится первый официальный саммит «Центральная Азия – Европейский Союз», который станет важным политическим событием и откроет новый этап в отношениях двух регионов.

Важной предпосылкой для институционализации данного формата стали встречи лидеров стран Центральной Азии и Европейского Союза в Астане и Чолпон-Ате в 2022 и 2023 годах. Проведение самаркандского саммита свидетельствует о том, что взаимодействие между странами центральноазиатского региона и ЕС вышли на новый уровень, а также о высоком стратегическом значении диалога для обеих сторон.

Важно отметить, что инициатива о запуске формата «Центральная Азия – Европейский Союз» на высшем уровне была выдвинута Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2022 году в ходе Астанинской встречи глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Данная инициатива соответствует о внешнеполитической доктрине Узбекистана, в которой приоритетным направлением являются усилия по консолидации Центральной Азии, а также достижение устойчивого развития в регионе, в том числе посредством развития эффективного международного сотрудничества.

В целом, интеграционные процессы в Центральной Азии, запущенные благодаря региональной политике Узбекистана, способствовали росту интереса Европейского Союза к активизации многопланового сотрудничества с регионом. Об этом свидетельствует и принятие в 2019 году обновленной Стратегии ЕС по Центральной Азии, заложившей новую политическую основу для взаимодействия Евросоюза со странами региона. Обновленная стратегия адаптировала политику Европейского Союза к новым возможностям, открывшимся в регионе и подчеркнула его растущее стратегическое значение.

За короткий период после первой встречи лидеров Центральной Азии и ЕС в Астане была проделана большая работа по развитию конструктивного политического диалога и многогранного партнерства. В частности, в Самарканде проведена Конференция «Центральная Азия – Европейский Союз» по взаимосвязанности, на которой особое внимание уделено продвижению проектов в сферах цифровизации, транспортных коммуникаций, энергетики и управления водными ресурсами, в том числе в рамках Стратегии ЕС «Глобальные ворота». Осуществлен запуск ряда важных региональных проектов в области профессионального образования и устойчивой энергетической системы в Центральной Азии. Успешно прошли Форум гражданского общества, второй Экономический форум и ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции развития. Регулярно проводятся встречи на уровне министров, а также Диалог высокого уровня «Центральная Азия – Европейский Союз» по вопросам политики и безопасности. Эти мероприятия демонстрируют стремление сторон к качественным изменениям во взаимовыгодном диалоге.

Узбекистан занимает активную позицию в многостороннем формате «Центральная Азия – Европейский Союз», одновременно выводя двусторонние отношения на новый этап взаимодействия.

«Мы высоко ценим поддержку Европейским Союзом наших стремлений к открытости региона, его процветанию и укреплению субъектности, – сказал в интервью «Euronews» в преддверии первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. – Особенно важно, что ЕС разделяет нашу цель — трансформацию Центральной Азии в сплочённый и динамично развивающийся регион, готовый к открытому и равноправному партнёрству со всеми заинтересованными сторонами».

Начиная с 2016 года, когда политические события в нашей стране открыли путь к более тесному международному сотрудничеству и улучшились условия для инвестиций и роста, Европейский Союз поддерживает масштабные трансформации в Узбекистане, имеющие решающее значение для обеспечения более инклюзивного экономического роста и улучшения жизни граждан.

В 2018 году ЕС и Узбекистан приступили к переговорам по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), что демонстрирует общую заинтересованность в модернизации и углублении отношений. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве парафировано сторонами в июле 2022 года. Оно заменит действующее соглашение, подписанное в 1996 году, и расширит рамки отношений как в экономическом плане, так и в других сферах, приведет их в большее соответствие с сегодняшними реалиями.

В знак признания проводимых коренных реформ 10 апреля 2021 года нашей стране был предоставлен статус ЕС «ГСП+», что открыло новые экономические и торговые возможности.

Важным событием в истории узбекско-европейских отношений стал визит Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Узбекистан в октябре 2022 года, в ходе которого обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержку ЕС в реформировании, гендерного равенства и успешного партнерства в сферах торговли и инвестиций.

О стремительном развитии двустороннего сотрудничества свидетельствует и динамика взаимных визитов на высшем уровне. Так. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Францию (октябрь 2018 года, март 2025 года), Германию (январь 2019 года, май 2023 года), Италию (июнь 2023 года). В свою очередь, европейские лидеры также посетили Узбекистан с официальными и государственными визитами: Президент Франции Эммануэль Макрон (ноябрь 2023 года), Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (май 2023 года), Президент Италии Серджо Маттарелла (ноябрь 2023 года), Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (сентябрь 2024 года).

По итогам этих визитов были подписаны весомые пакеты документов о развитии сотрудничества на различных направлениях, общая сумма которых превышает десятки миллиардов долларов.

Важным шагом к укреплению сотрудничества с Европейским Союзом стало принятие Многолетней индикативной программы ЕС для Узбекистана на 2021-2027 годы, которая открыла новые горизонты для сотрудничества в таких сферах, как цифровизация, «зеленая» экономика, энергоэффективность и водопользование.

В рамках этих программ также активно развиваются гуманитарные проекты, включая культурные обмены и сотрудничество с Лувром и Новым музеем Берлина, что позволяет представить богатое культурное наследие Узбекистана на международной арене.

Эти успехи, охватывающие политико-дипломатические, торгово-экономические, инвестиционные, туристические, культурно-гуманитарные сферы, подтверждают качественные изменения в отношениях между Узбекистаном и ЕС, повышая имидж Центральной Азии как важного и перспективного региона на международной арене.

Проведение первого официального саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» в Узбекистане, а именно в историческом городе Самарканде, является признанием консолидирующей роли страны в интеграционных процессах в регионе и ее активных усилий по укреплению регионального взаимодействия и расширению международного сотрудничества на площадках «Центральная Азия+».

Как ожидается, итоги предстоящего саммита откроют широкие перспективы как для стран Центральной Азии, так и для ЕС, создавая прочную основу для углубления экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, расширения торговых возможностей и реализации совместных инициатив, которые будут способствовать устойчивому развитию, стабильности и процветанию двух регионов. ///ИА «Дунё»