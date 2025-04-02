Туркменистан направит значительные средства на модернизацию строительно-промышленного комплекса и транспортной сети

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году», утверждённой в феврале текущего года, ожидаемые объёмы инвестиций по строительно-промышленному комплексу в этом году составят свыше 3 миллиардов 976 миллионов манатов. Об этом сообщается в комментарии Государственного информационного агентства TDH.

Сегодня строительно-промышленный комплекс всецело ориентирован на реализацию принятых государственных программ – по жилищному строительству, преобразованию регионов, индустриализации, расширению промышленной и транспортной инфраструктуры.

Следует отметить, что претворение в жизнь многих из проектов было доверено частным компаниям – членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Согласное Программе социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году, предусматривается уделить большое внимание инновационному развитию строительной отрасли и внедрению современных цифровых технологий, систем «умный город» и «умный дом».

Вместе с тем решаются такие важные задачи, как укрепление производственной базы отрасли, увеличение её научно-технического потенциала, внедрение эффективных форм хозяйствования.

С учётом нацеленности на повышение конкурентоспособности отечественной стройиндустрии огромное значение придаётся расширению ассортимента изготавливаемых из местного сырья стройматериалов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам.

Сегодня предприятия отрасли производят и поставляют на расширяющийся внутренний строительный рынок разнообразную импортозамещающую продукцию, отвечающую международным стандартам качества, – цемент, стеновые панели и армированные блоки, керамзит, сборные железобетонные изделия, керамический кирпич, облицовочные плиты и др.

Благодаря наличию богатых углеводородных, минеральных и гидроминеральных сырьевых ресурсов, на новый уровень вышла и отечественная химическая промышленность.

Государственный концерн «Türkmenhimiýa» предпринимает последовательные шаги по увеличению числа новых производств, реконструкции и наращиванию производственных мощностей действующих профильных предприятий, внедрению передовых и цифровых технологий, обеспечению отрасли высококвалифицированными специалистами.

В то же время стратегическим приоритетом государственной политики стало развитие транспортной инфраструктуры. В рамках развития международных транспортных коридоров ведётся плановая работа по расширению сети автомобильных дорог в стране, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

В 2025 году капвложения будут направлены на продолжение строительства автодорог Туркменбаши–Фараб и Ашхабад–Дашогуз, автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз кёл–граница Казахстана, автобана Ашхабад–Туркменбаши и реализацию других важных инфраструктурных проектов. ///nCa, 2 апреля 2025 г.