«Перед нами стоит исторический шанс сделать наш регион не только устойчивым, но и процветающим» – Президент Узбекистана

Эксклюзивное интервью Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Euronews» в преддверии первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде

– В последние годы мир стремительно меняется: геополитическая нестабильность, растущие экономические риски, климатические вызовы – все это требует новых форматов международного сотрудничества.

В этом контексте саммит Центральная Азия – ЕС в Самарканде выглядит поворотным пунктом в отношениях двух регионов. Почему именно сейчас взаимодействие выходит на новый уровень?

– Наши регионы связывают глубокие исторические корни, совпадающие интересы, а также объективное стремление к тесному партнёрству. У нас сформировано чёткое видение повестки взаимодействия с Европейским Союзом, основанное на почти тридцатилетнем опыте сотрудничества.

Наше партнёрство с Евросоюзом – это отношения с двусторонним движением, от которого выгоду должны извлекать обе стороны.

Формат сотрудничества «Центральная Азия – Европейский Союз» является уникальной платформой взаимодействия и не имеет аналогов по своему масштабу и институциональному охвату. Европейский Союз, объединяющий 27 государств, включая три страны «Большой семёрки» (Германию, Францию и Италию), является крупнейшим интеграционным объединением, выстраивающим с Центральной Азией системное взаимодействие на межрегиональном уровне. Сотрудничество с ЕС охватывает широкий спектр направлений — от экономики и инвестиций до устойчивого развития, безопасности и цифровой трансформации — и основано на долгосрочных стратегических приоритетах.

Мы регулярно встречаемся с европейскими коллегами. Заметно участились визиты в регион лидеров ведущих стран мира. Узбекистан установил стратегическое партнерство с Италией и Францией. Германия и страны Центральной Азии стали региональными стратегическими партнерами.

Сегодня Евросоюз последовательно развивает торговые и инвестиционные связи с государствами Центральной Азии. За последние семь лет товарооборот стран Центральной Азии с ЕС вырос в четыре раза, составив 54 миллиардов евро.

Мы с удовлетворением наблюдаем усиление интереса европейского бизнеса к возможностям торгового и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном и другими странами региона.

Позитивные процессы, которые наблюдаются в регионе, повышают интерес к Центральной Азии, превращая регион в важного партнера мировых держав и ведущих государств на геополитически важном перекрестке магистральных маршрутов между Востоком и Западом, Севером и Югом. Отражением этого являются форматы «ЦА плюс», которые позволяют поддерживать открытый диалог, создавая благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

В этих условиях установление стратегического партнерства между странами нашего региона и Европейским Союзом на саммите в Самарканде откроет новые направления в развитии межрегионального сотрудничества и взаимосвязанности.

– Не могли бы вы подробнее рассказать о выборе Самарканда для проведения саммита? Какое символическое значение он имеет с точки зрения диалога и возможностей?

– Самарканд – это город, который веками был центром торговли, науки и дипломатии. Его величие строилось на умении объединять культуры, народы и идеи. Сегодня он вновь становится площадкой, где Европа и Центральная Азия могут обсудить ключевые вызовы современности.

Самарканд занимает особое место в многовековой истории международных отношений народов, проживавших на обширном пространстве Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. Именно отсюда правитель Мавераннахра Амир Темур более шести веков назад вёл активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли.

В настоящее время Самарканд восстанавливает свою особую роль в международной жизни, сохраняя и приумножая историческое политическое и дипломатическое наследие страны в новом, более широком формате.

Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщенным. В этом и заключается суть уникального феномена – «Самаркандского духа», на основе которого выстраивается принципиально новый формат международного взаимодействия.

– Как бы Вы охарактеризовали ключевые перемены, произошедшие в регионе за последние годы, и какие приоритеты Вы ставите на период председательства Узбекистана в Центральноазиатской пятерке?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Центральная Азия является главным приоритетом во внешней политике Узбекистана в связи с рядом факторов. Во-первых, если взглянуть на политическую карту современного мира, станет очевидно, что подавляющее большинство вооружённых конфликтов, противостояний и вспышек насилия происходят между соседними государствами. Это касается и Ближнего Востока, и постсоветского пространства, и Южной Азии, и Африки, а также других регионов мира.

К сожалению, Центральная Азия не стала исключением. В разные периоды здесь происходили вооружённые столкновения, ситуация осложнялась нерешёнными территориальными спорами, водно-энергетическими проблемами, транспортно-коммуни-кационными вопросами, а также вызовами в сфере безопасности. Всё это не могло продолжаться бесконечно. Противоречия обострялись, разногласия углублялись, и складывающаяся непростая обстановка несла серьёзную угрозу безопасности региона.

Осознавая эту реальность, мы приняли стратегическое решение: шаг за шагом выстраивать в Центральной Азии конструктивные, добрососедские и взаимовыгодные отношения с соседними государствами. В основе этого подхода — взаимное доверие и уважение, учёт и признание общих интересов.

Центральная Азия за последние годы претерпела глубинную трансформацию, приобрела новый облик как пространство конструктивного диалога, доверия и всестороннего сотрудничества. Это стало возможным благодаря общей политической воле лидеров наших стран, и сегодня мы можем с уверенностью говорить о необратимости этого процесса.

Когда в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан выступил с инициативой проведения Консультативных встреч, мы исходили из простой, но важной идеи: никакие внешние партнеры не смогут помочь нам выстроить мир, стабильность и процветание в регионе, если мы сами не начнем с доверительного и откровенного диалога. Этот процесс показал свою эффективность. Сегодня мы решаем самые сложные вопросы за столом переговоров, координируем совместные инициативы и уверенно движемся вперед.

В этом году в Ташкенте состоится уже 7-я Консультативная встреча. На таких встречах мы не просто обсуждаем повестку дня и «сверяем часы», а уже принимаем конкретные решения, которые меняют облик региона. Одним из ярких примеров недавнего времени стало полное урегулирование вопроса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это прорыв, к которому стороны шли долгие годы.

Для стимулирования торговли создаются приграничные торговые зоны, запускаются совместные инвестиционные фонды, реализуются крупные инфраструктурные и индустриальные проекты.

Центральная Азия становится важным звеном глобальных транспортных цепочек. Мы активно развиваем Транскаспийский и Трансафганский транспортные коридоры, которые позволят расширить выход наших стран на ключевые мировые рынки.

Таким образом, Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. Политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития.

В период председательства в Центральноазиатской пятерке Узбекистан будет уделять особое внимание трем ключевым направлениям: укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и экологической устойчивости.

Перед нами стоит исторический шанс сделать наш регион не только устойчивым, но и процветающим. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем реализовать этот потенциал.

– Какие реформы, проводимые в Узбекистане, стимулируют укрепление экономического партнерства с Евросоюзом, и какие меры со стороны ЕС могут вывести связи с Центральной Азией на новый уровень?

– В Узбекистане мы последовательно создаем благоприятную бизнес-среду, развиваем рыночные институты и улучшаем инвестиционный климат. Важными шагами стали внедрение системы «единого окна» для иностранных инвесторов, либерализация валютного рынка, снижение налоговой нагрузки для бизнеса.

В результате экономическое сотрудничество нашей страны с ЕС демонстрирует положительную динамику. В 2024 году товарооборот Узбекистана со странами Евросоюза достиг $6,4 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, в Узбекистане работают более 1 тыс. предприятий с европейским капиталом, а общий объем инвестиционных проектов составляет 30 млрд евро. Мы ожидаем, что подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС откроет новые возможности для углубления торговых и инвестиционных связей.

Мы готовы поставлять на рынок ЕС больше качественной, экологически чистой продукции, отвечающей высоким европейским стандартам. В современных условиях возрастает значимость развития эффективных транспортно-логистических коридоров, и Центральная Азия может стать не просто «мостом» между Европой и Азией, но и активным участником глобальных экономических процессов.

В этом контексте мы предлагаем сопряжение Стратегии ЕС «Глобальные ворота» с ключевыми транспортными проектами в нашем регионе, а также совместную разработку «Плана действий» по продвижению Транскаспийского транспортного коридора. Это придаст динамику росту инвестиций, развитию инфраструктуры и внедрению инновационных технологий.

Для вывода экономической взаимосвязанности на качественно новый уровень необходимо дальнейшее упрощение процедур торговли, улучшение доступа центральноазиатских товаров на европейские рынки, гармонизация технических стандартов и сертификации. Важную роль играет привлечение европейского бизнеса к реализации инфраструктурных проектов, развитие цифровой экономики и инновационного сотрудничества.

Мы также поддерживаем активизацию механизмов финансовой поддержки, в том числе через Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институты. Создание благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса

в регионе с участием европейских партнеров поможет укрепить экономическую устойчивость и повысить уровень жизни населения.

– Центральная Азия – один из немногих регионов, обладающих значительными запасами энергоресурсов и огромным потенциалом для развития возобновляемой энергетики. Какую роль может сыграть ваш регион в обеспечении энергетической стабильности Европы, особенно учитывая последние тенденции к использованию возобновляемых источников энергии?

– Центральная Азия может стать надежным партнером, способным не только обеспечить стабильность поставок энергоресурсов, но и внести значительный вклад в глобальную декарбонизацию.

Громадный потенциал сотрудничества связан с реализуемым с участием стран Центральной Азии проектом создания «зеленого стратегического коридора» через Каспий и Черное море в Европу. Его осуществление заложит прочную основу нашей взаимовыгодной энергетической взаимосвязанности.

Важной институциональной платформой взаимодействия в возобновляемой энергетике может стать учреждение Партнерства «Центральная Азия – ЕС» по чистой энергетике, что позволит наладить сотрудничество по производству «зелёного» водорода и аммиака, а также биотоплива в целях их широкого применения вместо ископаемого топлива.

В настоящее время Узбекистан и другие страны региона активно расширяют потенциал возобновляемой энергетики. Реализация проектов в сфере «зеленой» энергетики и климата будет способствовать развитию рынка «углеродных кредитов» в регионе Центральной Азии. Этот механизм позволит предприятиям привлекать инвестиции в экологически чистые технологии, а также станет платформой для международного сотрудничества в области торговли углеродными квотами.

Так, в дополнение к уже введённым 14 новым солнечным и ветровым электростанциям мы намерены реализовать более 50 подобных проектов общей мощностью 24 тысячи мегаватт.

Планируем довести в ближайшие пять лет долю возобновляемых источников энергии до 54%. Это позволит снизить объёмы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн и будет способствовать досрочному выполнению принятых Узбекистаном обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения.

Еще одним значимым направлением является модернизация энергосистем, что позволит повысить их эффективность и сократить углеродный след.

–Как вы оцениваете перспективы обсуждения вопросов безопасности на предстоящем саммите? Какие сферы сотрудничества между Центральной Азией и ЕС представляют для вас особый интерес?

– Мы являемся свидетелями глубокой трансформации системы международных отношений. В мире происходят масштабные изменения, последствия которых пока трудно предсказать.

Обеспечение региональной безопасности всегда было и продолжает оставаться одним из важнейших приоритетов для стран Центральной Азии. Именно поэтому, в 2023 году мы поставили задачу вынести на экспертное обсуждение новую повестку сотрудничества стран Центральной Азии и ЕС в этой сфере.

Мы понимаем, что наш регион и Евросоюз сталкиваются с общими угрозами и вызовами в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков.

В этой связи сотрудничество с Европейским Союзом в области безопасности является одним из ключевых направлений нашего взаимодействия.

С учетом современных реалий, считаем важным не только продолжать кооперацию в рамках уже действующих программ, но также разрабатывать новые инициативы, направленные на противодействие киберугрозам и экстремизму.

– Афганистан остается одним из ключевых направлений внешней политики Узбекистана. В то время как многие страны воздерживаются от взаимодействия с временным правительством и интеграции Афганистана в региональное и международное сотрудничество, Узбекистан активно взаимодействует со своим южным соседом.

Чем определяется подход Узбекистана к Афганистану и каковы перспективы сохранения высокой динамики сотрудничества между нашими странами по этому вопросу?

– Подход Узбекистана в отношении Афганистана всегда отличался прагматизмом и долгосрочной стратегической направленностью. Мы никогда не закрывались и не отворачивались от нашего соседа. Мы всегда считали, что развитие Афганистана невозможно без конструктивного взаимодействия с соседними странами, в том числе с Узбекистаном, как его ближайшим и важнейшим партнером.

Надо признать, что многие, кто не был согласен с нашей политикой в отношении Афганистана, вынуждены сегодня признать её правильность и безальтернативность. Мы были убеждены, что прежнему режиму в Афганистане не удастся удержать власть в силу целого ряда обстоятельств. Среди них — неспособность установить полный контроль над всей территорией страны, неготовность к диалогу с оппозицией и отсутствие какого-либо желания создать инклюзивное правительство, а также масштабная коррупция, которой были охвачены все уровни прежней власти.

Нынешнему руководству удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане, направить свои ресурсы на развитие инфраструктуры, включая аэропорты, внутренние железнодорожные сети, водно-энергетические объекты, а также на сокращение посевов опиума. По данным ООН, после запрета на продажу наркотиков, введённого талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95%. Оказывается помощь сельским общинам, развивается альтернативное сельское хозяйство, чтобы построить в Афганистане будущее без опиума.

Считаем, что в современных условиях Афганистан следует рассматривать через призму открывающихся стратегических возможностей. Критически важно вовлекать Афганистан в международные мирохозяйственные процессы, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов на его территории.

В этом контексте, мы готовы работать сообща с Европейским Союзом и другими международными партнерами для того, чтобы совместно продвигать позитивную повестку и инициативы, которые помогут Афганистану не только преодолеть текущие кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе. Первостепенной задачей на данном этапе, на наш взгляд, является продолжение оказания помощи Афганистану в сфере образования.

Уверен, что стабилизация положения в Афганистане и его восстановление отвечают общим интересам стран Центральной Азии и Европейского Союза.

– Как Центральная Азия и ЕС могут совместно противостоять климатическим угрозам и какие имеются возможности для партнерства?

– Климатические изменения – это вызов, который уже невозможно игнорировать. Центральная Азия сталкивается с засухами, таянием ледников и нехваткой воды, Европа – с аномальной жарой, пожарами и изменением экосистем.

Центральная Азия, будучи одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов, осознает свою ответственность и готова работать с Европой над долгосрочными решениями.

Безусловным приоритетом для нас выступает продвижение «зеленой» повестки в Центральной Азии.

В ходе Самаркандского саммита мы намерены представить проект Региональной концепции «зеленого» развития. Она призвана заложить прочный фундамент эффективного регионального партнерства в сфере рационального природопользования и внедрения «зеленых» технологий.

Мы предлагаем развитие «Зеленого партнерства ЕС – Центральная Азия», в рамках которого можем объединить усилия в финансировании проектов по возобновляемым источникам энергии, экосистемному восстановлению и цифровому мониторингу климата.

Считаем важным консолидацию усилий в сфере водосбережения.

Здесь мы видим большие возможности для партнерства с Европейским Союзом – от модернизации ирригационной инфраструктуры до совместного мониторинга ледников и внедрения передовых водосберегающих технологий.

Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с ЕС, включая использование европейского опыта государственно-частного партнерства.

Важным приоритетом является восстановление экосистем и биоразнообразия.

Мы уже инициировали проект «Зеленый пояс Центральной Азии» – масштабную программу по озеленению деградированных территорий, в том числе в Приаралье.

В этом направлении видится большой потенциал для партнерства с ЕС.

Приоритетное внимание также отводим совершенствованию образования и проведению научных исследований в экологической сфере. В прошлом году открыли первый в регионе «Зеленый» университет, он может послужить эффективной площадкой для проведения совместных исследований и внедрения инноваций.

– Каковы Ваши ожидания от предстоящей встречи на высшем уровне? Какие результаты Вы хотели бы увидеть по итогам саммита?

– Предстоящий саммит станет поистине историческим, поскольку впервые соберет в одном месте лидеров пяти центральноазиатских стран и ЕС.

Мы ожидаем, что предстоящий саммит станет важной вехой в развитии отношений между Центральной Азией и Европейским Союзом. В последние годы наше взаимодействие вышло на качественно новый уровень.

Рассчитываем на углубление политического диалога и выработку новых механизмов взаимодействия, которые позволят сделать наше сотрудничество более системным и ориентированным на долгосрочные цели. Важным пунктом повестки станет обсуждение межрегионального взаимодействия, особенно в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика и транспорт.

Одним из ключевых результатов саммита должно стать подписание Самаркандской декларации, которая отразит общее стремление сторон к установлению стратегического партнерства. Эта декларация не только закрепит достигнутые договоренности, но и заложит основу для углубления связей между нашими регионами.

Мы надеемся на достижение конкретных договоренностей по расширению инвестиционного взаимодействия, внедрению совместных инфраструктурных проектов, поддержке инноваций и цифровых решений.

Конечно, многие вопросы получат свои ответы по итогам саммита. Однако уже сейчас можно сказать, что эта встреча станет шагом к созданию устойчивого, взаимовыгодного партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией, основанного на общих интересах, доверии и стремлении к совместному развитию.

– Если бы у Вас была возможность передать европейским лидерам и гражданам один ключевой посыл, каким бы он был?

– Пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы обратиться к нашим европейским партнёрам.

Центральная Азия открыта для диалога и расширения взаимодействия. Мы выступаем за конструктивное сотрудничество, основанное на принципах взаимной выгоды и доверия, в интересах устойчивого развития и повышения благосостояния наших народов.

Мы высоко ценим поддержку Европейским Союзом наших стремлений к открытости региона, его процветанию и укреплению субъектности. Особенно важно, что ЕС разделяет нашу цель — трансформацию Центральной Азии в сплочённый и динамично развивающийся регион, готовый к открытому и равноправному партнёрству со всеми заинтересованными сторонами.

Предстоящий саммит станет важной вехой в наших отношениях. Мы убеждены, что итоги встречи в Самарканде откроют перед нами новые перспективы для дальнейшего взаимодействия.///Посольство Узбекистана в Туркменистане