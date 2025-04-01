Президент Туркменистана и Премьер-министр Пакистана подчеркнули важность дальнейшего укрепления партнерства между двумя странами

31 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз Шарифом.

В начале разговора стороны обменялись поздравлениями по случаю Ораза байрамы.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления двустороннего партнёрства и обогащения его новым смыслом и содержанием.

Энергетическая отрасль – одно из приоритетных направлений туркмено-пакистанского сотрудничества. Примерами сотрудничества выступают такие проекты, как строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, высоковольтной линии электропередачи, а также оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Подчеркнув важность данных транснациональных проектов, Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф отметил, что Пакистан заинтересован в развитии сотрудничества в этом направлении.

Шахбаз Шариф также заявил, что Пакистан будет активно участвовать в мероприятиях по случаю провозглашения ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана.

В ходе беседы Премьер-министр пригласил Национального Лидера туркменского народа и Президента Туркменистана посетить Пакистан с визитом в любое удобное для них время.

Телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны. ///nCa, 1 апреля 2025 г.