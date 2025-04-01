Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Ирана посетить Туркменистан

31 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю Ораза байрамы.

Стороны отметили что братские связи между двумя странами активно развиваются во всех направлениях, в том числе и в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Туркменистана подтвердил готовность прилагать усилия для дальнейшего развития дружественных и братских отношений по широкому спектру вопросов между двумя государствами в интересах туркменского и иранского народов.

В ходе встречи Бердымухамедов пригласил Пезешкиана посетить Туркменистан. Со своей стороны Президент ИРИ пригласил Национального Лидера туркменского народа и Президента Туркменистана посетить Иран с визитом в любое удобное время.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.///nCa, 1 апреля 2025 г.