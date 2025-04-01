Исторический рубеж: Лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ

31 марта 2025 года стало знаковой датой для Центральной Азии. В древнем таджикском городе Худжанде лидеры трех государств региона — Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев — подписали исторический Договор о точке стыка государственных границ. Это событие ознаменовало важнейший шаг в укреплении региональной стабильности и открыло новую главу в межгосударственных отношениях.

Помимо пограничного договора, главы трех республик подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Лидер государств подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Достигнутые соглашения открывают новые перспективы для укрепления взаимного доверия, поддержания стабильности и развития интеграционных процессов в регионе.

Кульминацией встречи стала церемония открытия символической стелы, установленной непосредственно в точке стыка государственных границ трех стран. Стела не просто обозначает географическую точку — она становится мощным символом новой эпохи сотрудничества, доверия и добрососедства после окончательного урегулирования сложных пограничных вопросов.

Кроме того, в Худжанде состоялись еще две значимые церемонии:

Кыргызстан и Таджикистан подписали Протокол об обмене ратификационными грамотами, который юридически закрепляет Договор о государственной границе между двумя странами. Это создаст условия для полной демаркации границы, модернизации пограничной инфраструктуры и укрепления добрососедских отношений.

Таджикистан и Узбекистан подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях. Договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля прошлого года в городе Душанбе и вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

Историческое значение этих соглашений трудно переоценить, особенно учитывая сложную конфигурацию границ в регионе. Центральная Азия, и особенно Ферганская долина, представляет собой уникальный географический феномен — долина буквально испещрена анклавами (территорий, полностью окруженных территорией другого государства). Их восемь.

Четыре анклава принадлежат Узбекистану, но находятся внутри Кыргызстана. Таджикистан имеет три анклава на территории Узбекистана, а Кыргызстан — один анклав в пределах Узбекистана.

Эксперты, изучающие регион, десятилетиями указывали на несогласованность границ как на потенциальный источник напряженности и конфликтов.

Теперь, когда границы получили четкое юридическое оформление, а политическая воля к укреплению дружественных и союзнических отношений продемонстрирована на высшем уровне, открывается надежный путь к устойчивому развитию и процветанию этой части Центральной Азии.

Устранение пограничных “конфликтогенов” создает эффект, подобный кругам на воде — формируются благоприятные предпосылки для усиления интеграционных процессов по всему региону Центральной Азии. Достигнутые соглашения могут стать катализатором для новых инициатив в сферах экономического сотрудничества, совместных инфраструктурных проектов и культурного обмена.

Таким образом, саммит в Худжанде может войти в историю не просто как встреча по урегулированию границ, но как отправная точка для нового этапа развития всего центральноазиатского региона.///nCa, 1 апреля 2025 г.