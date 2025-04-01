Иран и Туркменистан могут запустить пробные пассажирские железнодорожные перевозки

Иран и Туркменистан договорились организовать пробные пассажирские железнодорожные перевозки, а также удвоить объемы грузоперевозок.

Министр дорожного и городского строительства Ирана Фарзане Садег объявила об этом журналистам после своего возвращения из поездки в Туркменистан, где она приняла участие в международной конференции, посвященной детям.

По сообщению Fars news, пилотные пассажирские железнодорожные перевозки могут быть запущены Мешхедом – Сарахсом (Иран) и Мары (Туркменистан) с перспективой расширения маршрута до Узбекистана.

В дополнение к инициативе по пассажирским железнодорожным перевозкам, договорённость также предусматривают удвоение объем грузоперевозок по железной дороги с 200 до 400 вагонов.

В Ашхабаде Садег провела встречи с министром иностранных дел Туркменистана и представителями транспортного сектора. В ходе обсуждений были затронуты вопросы поставок газа, передачи электроэнергии, экспорта технических и инжиниринговых услуг, а также проект строительства автодороги Атрак-Гумдаг (приме. – от границы с Ираном до туркменского города Гумдаг в Балканском велаяте).

По словам министра, проект строительства указанной трассы был присужден иранскому подрядчику, и строительство начнется в ближайшее время.

Страны также договорились провести заседание совместной экономической комиссии в Тегеране в течение следующих двух месяцев для дальнейшего укрепления и расширения достигнутых договоренностей. ///nCa, 1 апреля 2025 г.