Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова встретилась с министром по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова О.Атабаева встретилась с министром по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики Махинур Оздемир Гёкташ, прибывшей в Туркменистан для участия в международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», организованной по случаю 4-й годовщины со дня основания Фонда, сообщает Международный информационный центр Туркменистан THP.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся туркмено-турецких отношений, подчеркнув их стратегический характер и общие цели в области защиты прав детей. Махинур Оздемир Гёкташ отметила важность конференции в контексте Международного года мира и доверия и высоко оценила деятельность Благотворительного фонда. ///nCa, 30 марта 2025 г.