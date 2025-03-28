Скончалась Нелли Азриэль, глава еврейской общины Туркменистана

Скончалась глава еврейской общины, госпожа Нелли Азриэль. Она была добрейшей душой, с теплотой принимала участие в социально ориентированных мероприятиях в Ашхабаде.

Вот сообщение посольства Израиля в Туркменистане в связи с ее печальной кончиной:

Посольство Израиля в Туркменистане выражает глубокую скорбь в связи с кончиной госпожи Нелли Азриэль.

Нелли была важной фигурой в еврейской общине Ашхабада и Туркменистана в целом.

Она была близким другом посольства и активно участвовала во всех мероприятиях посольства.

Да упокоится ее душа в раю и да будет благословенна ее память, Аминь. /// Посольство Израиля в Туркменистане, 28 марта 2025 г.