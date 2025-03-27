Геопарки в центре внимания: встреча Национальных комиссий Туркменистана и Румынии по делам ЮНЕСКО

26 марта 2025 года в здании Национальной комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО состоялась встреча Ответственного Секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой с Генеральным секретарем Национальной комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО г-жой Лигия Дека.

В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя дружественными странами в гуманитарной сфере, пути их развития и укрепления.

Туркменская сторона в своих выступлениях ознакомив с деятельностью Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, рассказала о внешней политике Туркменистана, которая основана на принципе нейтралитета, истории, роли и значимости нейтрального статуса Туркменистана в обеспечении мира и стабильности на региональном и международном уровнях.



При этом было отмечено о двустороннем туркмено-румынском сотрудничестве в разных сферах и предложено установление сотрудничества между туркменским и румынским Национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО.

В свою очередь представители румынской стороны проинформировав о деятельности Национальной комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО и направлениях, которым уделяется особое внимание.

В рамках встречи также обсуждались ряд вопросов, касающихся создания и развития сети геопарков. В частности отмечалось, что геопарки являются актуальной и перспективной формой устойчивого экономического развития территорий, туризма, просвещения и научных исследований и популяризацию природного и культурного наследия.

В дополнение, стороны договорились изучить возможности интенсификации двусторонних контактов, в том числе путем организации совместных мероприятий, конференций, также обмена лекциями и обмен специалистами в целях повышения квалификации по интересующим направлениям. ///nCa, 27 марта 2025 г. (в сотрудничестве Посольством Туркменистана в Румынии)