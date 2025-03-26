Комментарий nCa

Встреча министров ЕС и Центральной Азии вот-вот состоится в преддверии первого саммита ЕС и Центральной Азии, запланированного на начало следующего месяца в Самарканде.

Эти мероприятия проводятся в год, объявленный Организацией Объединенных Наций Годом мира и доверия, в связи с празднованием Туркменистаном 30-й годовщины обретения им статуса постоянно нейтрального государства.

Существует достаточный запас доброй воли, подкрепленный многовековым опытом взаимовыгодного взаимодействия, для содействия более тесному сотрудничеству между ЕС и Центральной Азией, основанному на общих принципах мира, доверия и нейтралитета.

И ЕС, и Центральная Азия признают, что глобальная стабильность тесно переплетена с дипломатическим взаимодействием, основанным на взаимном уважении и доверии. Признание ООН 2025 года Годом мира и доверия подтверждает актуальность совместных усилий по предотвращению конфликтов, созданию устойчивых партнерств и совместному решению глобальных проблем. Предстоящая министерская встреча в Ашхабаде служит свидетельством коллективной воли к продвижению диалога и сотрудничества на этих направлениях.

Непоколебимая приверженность Туркменистана нейтралитету является в этом отношении образцом для подражания. На протяжении трех десятилетий политика активного нейтралитета Туркменистана демонстрировала, как дипломатическое взаимодействие и сбалансированные отношения со всеми партнерами могут способствовать региональной и глобальной стабильности. Эта концепция нейтралитета, применяемая к более широкому региону Центральной Азии, служит эффективным дипломатическим подходом к укреплению устойчивых и конструктивных отношений с внешними партнерами, в том числе с Европейским союзом.

В контексте экономического сотрудничества концепция нейтралитета приобретает другое, но не менее важное измерение. Экономический нейтралитет — подход, при котором страны вступают в экономическое партнерство, основанное на взаимной выгоде, без политических разногласий — предлагает многообещающий путь для укрепления торговых и инвестиционных отношений между ЕС и Центральной Азией. Этот принцип гарантирует, что экономическое сотрудничество остается свободным от внешнего давления и геополитических ограничений, обеспечивая более предсказуемое и прозрачное взаимодействие.

ЕС уже давно является важным экономическим партнером для Центральной Азии, внося свой вклад в торговлю, инвестиции и инициативы в области устойчивого развития. Придерживаясь экономического нейтралитета, регион может еще больше укрепить свои возможности по привлечению европейского капитала и технологий, сохраняя при этом разнообразные торговые отношения, которые не ставят под угрозу его стратегическую автономию. В свою очередь, ЕС может извлечь выгоду из огромных ресурсов, энергетического потенциала и возможностей связуемости, которые предоставляет Центральная Азия, что делает регион незаменимым партнером в меняющемся глобальном экономическом ландшафте.

Помимо современных экономических и дипломатических взаимодействий, отношения между Европой и Центральной Азией имеют глубокие исторические корни. Великий Шелковый путь, который на протяжении веков способствовал торговому и культурному обмену, служит мощным напоминанием о давней взаимосвязи между этими регионами. Исторический поток товаров, идей и технологий оставил неизгладимое наследие, укрепляя естественное совпадение интересов, существующее сегодня.

Опираясь на эти исторические основы, ЕС и Центральная Азия имеют возможность оживить и расширить свое партнерство взаимовыгодными способами. Будь то инфраструктурные проекты, цифровое подключение, энергетическое сотрудничество или образовательные обмены, обе стороны могут использовать свою богатую историю для создания процветающего, стабильного и основанного на сотрудничестве будущего. /// nCa, 26 марта 2025 г.