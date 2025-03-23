Навруз – время мира и обновления

Цветы, проросшая пшеница, сладости, крашеные яйца как символ новой жизни – атрибуты Навруза, который около 300 миллионов жителей планеты отмечают в день равноденствия, перекликается со многими весенними праздниками по всему миру. Их главная идея – обновление, надежда на лучшее и мир. Центральная Азия в этом году встречает Навруз с особым воодушевлением: в регионе больше нет нерешенных проблем с границами.

«Шанс начать сначала»

«Когда с приходом весны мир начнет обновляться, давайте помнить, что каждый новый год и каждый день – это шанс начать все сначала; шанс действовать по-другому; возможность создать лучшее общество», – говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного дня Навруз.

С 2010 года, когда Генеральная Ассамблея приняла соответствующую резолюцию, в календаре Организации Объединенных Наций появился Международный день Навруз, посыл которого тесно перекликается с идеалами ООН.

Его отмечают 21 марта, хотя сам праздник зависит от того, на какое число в том или ином году выпадает момент равноденствия, когда сутки делятся поровну на день и ночь.

Переплетение обычаев

Уходящий корнями более чем на 3000 лет в эпоху зороастризма, Навруз объединяет различные культуры Ирана, Центральной Азии, Кавказа, Балкан и других регионов, представляя собой богатое переплетение обычаев, традиций и общих ценностей.

Служба новостей ООН Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева.

«Навруз – прекрасный праздник, он консолидирует все замечательные традиции народов Азии и Востока. Для нас это праздник мира, дружбы, благополучия, взаимопонимания и диалога», – объясняет Службе новостей ООН Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева.

Дипломаты из стран, где отмечают Навруз, а также их гости собрались на этой неделе в штаб-квартире ООН на торжества по случаю праздника. Звучала музыка Ирана, Кыргызстана, Афганистана и Казахстана; выступавшие говорили о мире, дружбе и сотрудничестве; миссии при ООН угощали гостей традиционными яствами.

Служба новостей ООН Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов.

В древней Персидской империи Навруз считался одним из самых священных дней в году. С течением веков он превратился в светский праздник, охвативший множество этнолингвистических и культурных сообществ.

«В ООН примерно 20 стран, в которых активно отмечается праздник Навруз, – говорит Постоянный представитель Узбекистана Улугбек Лапасов. – Главный месседж этого праздника – это мир, которого нам сегодня как раз остро не хватает».

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев в своем выступлении напомнил, что его страна была инициатором и основным автором резолюции Генассамблеи, учредившей Международный день Навруз. «Навруз играет важную роль в объединении людей, подчеркивает важность приобщения к культуре и необходимость дальнейшего развития цивилизационного диалога, который способствует развитию международного сотрудничества», – сказал Тофик Мусаев.

Исторический Навруз для Центральной Азии

Служба новостей ООН Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева.

В этом году празднование Навруза в Центральной Азии совпало с историческим событием, напомнила Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева. «Я думаю, не случайно именно в преддверии Навруза было заключено соглашение о демаркации границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, – сказала дипломат Службе новостей ООН. – Таким образом в Центральной Азии наступила новая эпоха – мир в нашем регионе стал еще крепче. У нас нет нерешенных проблем по границам, а это большой вклад в процветание региона».

Служба новостей ООН Постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Исмаил Хикмат.

Постоянный представитель Таджикистана Джонибек Хикмат также убежден, что Навруз несет с собой мир и добро. «Для нас это очень важный день. В нынешней ситуации сейчас главное сплотиться, укрепить наше сотрудничество, чтобы вместе решать общие проблемы», – сказал он.

Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров подчеркнул, что историческое соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном удалось заключить в результате переговоров, которые длились десятки лет.

«А сегодня Центральная Азия стала для всего мира вдохновляющим примером регионального сотрудничества, которое проложило дорогу к большей стабильности, процветанию и долгосрочному миру», – подчеркнул казахстанский дипломат, обращаясь к собравшимся.

В 2009 году ЮНЕСКО включило Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, отметив его глубокое культурное значение и роль в укреплении взаимопонимания между разными народами.

Многовековые традиции

Навруз – это еще и многовековые традиции, передаваемые от поколения к поколению, – тщательная уборка дома перед праздником, украшение стола, прыжки через костер, шумные уличные фестивали и застолья. «Мы готовим еду, собираемся дома за дастарханом, это особенный праздник – Навруз у нас в крови», – говорит Аида Касымалиева. ///Служба Новостей ООН, 21 марта 2025 г.