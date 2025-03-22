В Ашхабаде стартовали образовательные буткемпы финтех-компании Colvir Software Solutions

2025 год станет знаковым для Colvir Software Solutions — ведущего разработчика автоматизированных банковских систем и финтех-решений. Компания отмечает 25-летие, из которых 17 лет успешно работает в Туркменистане, внедряя современные IT-решения в банках и поддерживая цифровую трансформацию страны.

Усилия компании направлены на развитие IT-комьюнити в Туркменистане и поддержку профессионального роста специалистов банковской сферы. В 2024 году силами Colvir Software Solutions и ее партнеров в стране проведено две банковских конференции по современным технологиям, запущена серия вебинаров по современным финансовым технологиям и продуктам, организованы выступления с программой цифровой трансформации Туркменистана в рамках международных форумов Hi-Tech Turkmenistan и Turkmentel.

В 2025 году Colvir продолжает и расширяет образовательные инициативы для развития IT-компетенций туркменских специалистов. В марте стартовала серия интенсивных курсов Colvir Camp, посвященных самым востребованным банковским технологиям и финансовым решениям. Продолжается эксклюзивная серия вебинаров для банковских специалистов Туркменистана, которые также имеют доступ к вебинарам Colvir для других стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и др.

В течение года состоятся конференции для банковского, почтового и государственного сектора с обсуждением трендов и решений цифровизации и образовательные мероприятия для поддержки и развития будущего поколения IT-экспертов в Туркменистане.

Образовательный цикл мероприятий года открыл Colvir Camp ERP, который прошел 10-14 марта в Ашхабаде. Это пятидневный буткемп для специалистов отделов кадров и бухгалтерии банков, посвященный глубокому изучению ERP-системы Colvir и ее ключевых модулей.

Программа сочетает теоретическую часть, практические кейсы и живую демонстрацию функционала системы, позволяя участникам не только освоить новые инструменты, но и протестировать их в реальных рабочих ситуациях.

Участники Colvir Camp ERP из Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ГКБ «Дайханбанк» поделились ожиданиями от курса. Так как в своей работе бухгалтеры постоянно используют ERP-систему, обучение позволит им эффективно работать со всеми операциями банка, связанными с административно-хозяйственной деятельностью. Участники планируют не только повысить собственную профессиональную квалификацию, но и поделиться полученными знаниями с коллегами по работе.

Эксперт по устройству системы Colvir ERP Алексей Солуянов рассказал подробности о программе курса: «Для участников буткемпа мы подготовили показ и обучение по основным модулям продукта Colvir ERP. Специалисты банков Туркменистана не только досконально изучат тонкости отдельных задач и настроек, но и смогут перейти на качественно новый уровень работы с системой, поймут ее структуру и взаимодействие с другими банковскими продуктами. Отдельно хочу отметить, что все участники курса очень активны, мотивированы на получение знаний, обладают высоким уровнем дисциплины и ответственности за результат».

2025 год станет годом новых знаний, обмена опытом и технологического развития, а Colvir Software Solutions в рамках содействия цифровой трансформации Туркменистана продолжит помогать финансовым организациям осваивать современные технологии и выстраивать эффективные цифровые экосистемы.

О компании

Компания Colvir Software Solutions основана в Великобритании в 2000 году и специализируется на разработке, внедрении и поддержке комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов.

За время существования компании были разработаны и получили высокую оценку клиентов продукты для банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов. За последнее десятилетие на базе указанных продуктов компанией было успешно реализовано более 600 проектов в странах СНГ и за его пределами.

Компания Colvir Software Solutions работает в Туркменистане с 2008 года. На сегодняшний день IT-решения Colvir используют 80% банков в Туркменистане. Более 90% банковских финансовых потоков страны обслуживаются продуктами компании. Среди ключевых целей Colvir в Туркменистане: стабильный экономический рост, создание банковского экспертного сообщества и развитие современных платежных и финансовых инструментов. ///nCa, 22 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Colvir Software Solutions)