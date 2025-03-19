Туркменистан принял участие в праздновании Международного Дня Новруза в ЮНЕСКО

18 марта 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло торжественное празднование Новруза, в котором Туркменистан выступил одним из организаторов совместно с Афганистаном, Азербайджаном, Индией, Ираном, Ираком, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Турцией, Узбекистаном и Монголией.

Мероприятие прошло в холле «Segur» штаб-квартиры ЮНЕСКО при поддержке Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, которая стала главным гостем праздника, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.



Туркменский стенд представил гостям уникальную экспозицию, включающую ручные ковры, национальные костюмы, ювелирные изделия, сувениры, а также книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.



Одним из самых ярких моментов стало посещение стенда Туркменистана Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, где она познакомилась с богатым культурным наследием страны и отведала национальные туркменские блюда.



В рамках праздника состоялся концерт с выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов, а также дегустация традиционных блюд всех стран-участниц. ///nCa, 19 марта 2025 г.