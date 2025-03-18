ПРООН повышает осведомленность туркменской молодежи об интеграции гендерных аспектов в сектор здравоохранения

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане провела первую из серии образовательных сессий «Гендерное равенство: Путь к миру и доверию», посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта). Мероприятие прошло в здании ООН в Туркменистане и объединило экспертов ПРООН и студентов Международного университета гуманитарных наук и развития для изучения взаимосвязи ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие) и ЦУР 5 (гендерное равенство).

В ходе сессии эксперты ПРООН представили информацию о влиянии гендерного неравенства на доступ к здравоохранению, в частности, в области профилактики и лечения туберкулеза, о передовой международной практике и усилиях ПРООН по интеграции гендерных аспектов в здравоохранение в Туркменистане, а также о роли молодежи в содействии инклюзивным решениям для улучшения доступа к медицинским услугам.



Студенты активно участвовали в интерактивных дискуссиях и групповых упражнениях, размышляли о значении гендерного равенства в различных аспектах здравоохранения, анализировали реальные жизненные ситуации для выявления гендерных барьеров в лечении туберкулеза и неинфекционных заболеваний, разрабатывали собственные инициативы по продвижению гендерно-чувствительного здравоохранения, начиная от кампаний по повышению осведомленности до рекомендаций по политике.



Интеграция гендерных аспектов в политику и практики здравоохранения имеет важное значение для улучшения результатов общественного здравоохранения. Участники встречи обрели более глубокое понимание того, почему учет гендерных аспектов имеет решающее значение в здравоохранении и как они сами могут способствовать созданию более справедливой и доступной системы здравоохранения для всех. ///nCa, 18 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)