На IFT 2025 в Ашхабаде представлены перспективы туркмено-казахстанского сотрудничества

В рамках Международного форума по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана IFT 2025 подробно была освещена тема развития двусторонних экономических отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Айдар Казыбаев, член общественного совета Фонда национального благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Казына» и со-председатель Туркмено-Казахстанского делового совета, рассказал о ключевых аспектах сотрудничества двух стран. Ниже приводим резюме его выступления:



Задача – удвоить товарооборот

По итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота между Казахстаном и Туркменистаном составил около 500 млн долларов США. Однако перед странами стоит амбициозная задача увеличить этот показатель вдвое и достичь 1 млрд долларов США. Для этого в ходе второго заседания Делового совета достигнута договоренность разработать перечень компаний и товаров, которые форсировали двухкратное увеличение товарооборота.

Казахстанские компании проявляют растущий интерес к инвестициям в ключевые секторы туркменской экономики, включая нефтегазовую отрасль, строительство, логистику и агропромышленный комплекс (АПК). В свою очередь, Деловой совет активно информирует бизнесменов Казахстана о преимуществах ведения бизнеса в Туркменистане и уникальных экономических условиях, созданных для иностранных партнеров.

Транспортно-Логистическое сотрудничество

Одним из ключевых направлений взаимодействия является развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Казахстан и Туркменистан объединяет общее Каспийское море, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте Казыбаев упомянул инициативу Казахстана по созданию «Каспийского узла», который может создать условия для увеличения товарооборота через транзит. Транзитный потенциал для туркменских товаров, следующих в Европу и Китай, имеет большое значение.

Деятельность Казахстанско-Туркменского Делового Совета

Казахстанско-Туркменский Деловой совет был создан при поддержке глав двух государств. Первое заседание Совета состоялось в октябре 2024 года.

Основные задачи Совета включают:

Содействие торговле: Упрощение процедур взаимной торговли, устранение барьеров и развитие новых направлений сотрудничества

Инвестиционная поддержка: Привлечение инвестиций в совместные проекты, в которых могут участвовать не только казахстанские компании, но и зарубежные.

Информационная поддержка: Совет предоставляет актуальную информацию о рынках, законодательстве и возможностях для бизнеса в обеих странах.

Для этих целей создан специальный сайт: http://www.kaztm.org.

Рост торговли, ESG-Проекты и Образовательные инициативы

В числе ключевых направлений сотрудничества, продвигаемых Советом – рост товарооборота, устойчивое развитие бизнеса.

ESG-проекты – по словам Казыбаева, экологическая повестке приветствуется в двухсторонних отношениях. Казахстан может помочь Туркменистану по внедрению методологии оценки выбросов.

Еще одно важное направление – образовательные программы для бизнеса. В планах Совета – создание образовательных инициатив как для начинающих предпринимателей, так и для топ-менеджеров. В частности, планируется обучение корпоративному управлению и повышению прозрачности бизнес-процессов.



Будущие перспективы сотрудничества

В числе задач на будущее, Совет намерен прорабатывать вопрос возобновления авиарейсов между Туркменистаном и Казахстаном, упрощение визовой поддержки, оптимизация системы денежных переводов и платежей. По словам Казыбаев, для этого есть возможности регистрации туркменских финансовых институтов в Международном Центре «Астана», чтобы между двумя странами работали банки, которые могли бы обслуживать экспортно-импортные операции.

В планах проведение третьего заседания Делового Совета 3 сентября 2025 года в Астане в преддверии финансово-инвестиционного форума «Astana Finance Days» 4-5 сентября. В данном форуме Туркменистан может выступить в качестве гостя.

Для углубления сотрудничества планируется проработать создание различных бизнес-клубов, объединяющие представителей частного бизнеса двух стран. Ожидается активное развитие торговых миссий, что позволит компаниям Казахстана и Туркменистана расширять деловые контакты и выходить на новые рынки.

Ключевые сообщения в выступлении Айдара Казыбаева, позволяют сделать вывод, что развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном выходит на новый уровень. Две страны выражают готовность к новым горизонтам взаимовыгодного партнерства, открывая новые перспективы для бизнеса, инвестиций и логистики. Казахстанско-Туркменский Деловой совет сыграет ключевую роль в этом процессе, создавая прочную основу для дальнейшего роста товарооборота и устойчивого развития экономик обеих стран. ///nCa, 18 марта 2025 г.