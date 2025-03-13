В Туркменистане открылся высокотехнологичный завод по производству керамических изделий

В среду, 12 марта, в Бахерденском этрапе Ахалского велаята состоялось открытие завода по производству керамических изделий «Bäherden». Церемонию открытия возглавил Президент Сердар Бердымухамедов.

Строительство нового предприятия было выполнено по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана частной компанией «Eziz doganlar».

Завод рассчитан на выпуск 3 миллионов 300 тысяч квадратных метров керамических декоративных плит и 120 тысяч единиц санфаянсовой продукции в год, оснащено оборудованием от ведущих стран мира.

На новом производственном объекте установлено самое современное оборудование итальянской компании «SAСMI», производственные процессы осуществляются в автоматическом режиме.

Здесь изготавливаются различные виды керамических изделий, а в лаборатории, оснащённой также высокотехнологичным оборудованием «SAСMI», проводятся их физико-химические испытания, в том числе поверочные испытания веса, влажности, водопоглощения, прочности и глазурования. Также определяется объём добавляемых примесей.

Завод обеспечивает 460 рабочих мест.

Выступая на церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что промышленный сектор и отрасль строительного производства придают большой импульс социально-экономическому развитию страны, обеспечивают высококачественной строительной продукцией стройплощадки и население.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ведётся строительство новых современных сёл в этрапе Ак бугдай и Каахкинском этрапе Ахалского велаята. Также в этом году в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята будет сдан в эксплуатацию дополнительный цех по производству 100 тонн стекольной продукции в сутки.

Завод удостоен сертификатов на соответствие международным стандартам

Новый завод является первым в Туркменистане и одним из крупнейших и современных предприятий в мире, производящих подобную продукцию, заявил на церемонии представитель компании «SACMI Imola Societa Cooperativa» Микеле Пульпито.

Предприятие было удостоено двух сертификатов, которые были вручены министру промышленности и строительного производства Туркменистана.

Одни из сертификатов компании «SACMI Imola Societa Cooperativa» подтверждает, что завод «Bäherden» является предприятием, оснащённым высокотехнологичным оборудованием, и что все проведённые инженерные работы и установленное здесь оборудование полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Европе.

Сертификат итальянской компании «Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica» подтверждает, что данное производство является экологически чистым, а установленное оборудование полностью соответствует нормам международных сертификатов по качеству, экологии, здоровью и безопасности.

Технологический процесс на заводе

Производство керамических декоративных плит начинается с поступления сырья в специальные приёмные отделения. Здесь сырьё измельчается на дробильном станке до величины в 50 миллиметров, а затем, для дальнейшего измельчения, полученная смесь попадает в мельницу, работающую по технологии «boll mill». В этой мельнице сырьё в виде порошка смешивается с водой и изготавливается шликер, который передаётся в специальные подземные бассейны, а оттуда – в атомизатор, где посредством нагрева из состава удаляется влага, доводится до состояния сухого порошка, собирается специальными конвейерами в 16 резервных складах и в непрерывном режиме направляется на производственный цикл.

На второй ступени производства готовая смесь поступает в цех прессования и распределяется по пресс-формам. После заполнения форм гидравлическим прессом высокого давления их прессуют массой от 340 до 500 килограммов на каждый квадратный сантиметр.

Затем, для удаления влаги из плит, продукция подаётся в 5-слойное горизонтальное сушильное оборудование.

Плиты, вышедшие из сушилки, передаются на этап глазуровки и декорирования. После этих процессов, чтобы сохранить прочность плит в течение длительного времени, их поверхность повторно глазуруют и обжигают при температуре 1230 градусов в сушильной печи.

Изделия, выходящие из печи, автоматически передаются на стадию ректификации для полировки.

Для обеспечения качества готовая продукция проходит полную проверку с помощью цифровых технологий. Плиты упаковываются в коробки, на которых также содержатся сведения о качестве продукции, калибре и сертификация изображений.

Санфаянсовые изделия изготавливаются из белой глины, каолина, фелдшпата и кварцевого сырья. Сырьё, собранное на закрытых складах, по конвейерам подаётся на мельницу, где оно перемешивается, измельчается и доводится до состояния шликера, который отправляется в подземные бассейны.

Готовый шликер по трубопроводам транспортируется на оборудование стандартного и механического литья, где используются гипсовые формы. После заливки в гипсовые формы шликера под давлением формируется форма сантехнического изделия. После прохождения соответствующих процессов эта продукция транспортируется в специальный отдел.

В производстве санфаянсовых изделий, наряду с обычным литьём, предусматривается также оборудование для механического литья, при использовании которого шликер подаётся в производственные формы под высоким давлением. Этот метод предназначен для формирования сантехнических изделий, производимых в больших объёмах. Затем продукция автоматически сушится в сушильных аппаратах.

Изделия, выходящие из сушилки, проходят процесс очистки и контроля специалистами. Готовые изделия глазуруются для повышения их эстетической привлекательности, водостойкости и гигиенических свойств.

Глазурованная продукция сушится в печи, разогретой до 1200 градусов, что закаляет эмаль и сушит изделие.

Продукция, вышедшая из печи, проходит контроль качества и упаковывается согласно установленным нормам и требованиям. ///nCa, 13 марта 2025 г. (фото – TDH)