Представительство Европейского Союза в Туркменистане провело публичные дебаты по вопросам гендерного равенства

10 марта Представительство Европейского Союза в Туркменистане совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана организовало публичные дебаты в Институте международных отношений при Министерстве иностранных дел Туркменистана. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню и подчеркнуло важность гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин через открытый и конструктивный диалог.

Дебаты объединили студентов и экспертов для обсуждения ключевых вопросов, касающихся роли женщин в обществе. В дискуссии приняли участие две университетские команды – Института международных отношений при Министерстве иностранных дел Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана. По итогам оживленного обмена аргументами победителем была объявлена команда Института международных отношений.

Среди почетных гостей и экспертов на дебатах присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане госпожа Беата Пекса, а также представители Института государства, права и демократии Туркменистана, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Руководитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане.

Дебаты предоставили студентам платформу для развития аналитического мышления, совершенствования навыков публичных выступлений и участия в содержательных дискуссиях. Подобные мероприятия способствуют вовлечению молодежи и развитию критического мышления по актуальным вопросам общества.

Инициативы Туркменистана по продвижению гендерного равенства, поддерживаемые Европейским Союзом, приносят положительные результаты, способствуют открытому диалогу и создают реальные возможности для прогресса.///nCa, 12 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)