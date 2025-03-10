Создана Межведомственная комиссия по дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана

Президент Туркменистана подписал Постановление о создании Межведомственной комиссии по дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана, а также по разработке проектов документов по продвижению сотрудничества с международными экономическими организациями и финансовыми институтами.

Этот шаг предпринят в соответствии с задачами, поставленными в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах и Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы, а также в целях активизации партнёрства с международными и региональными институтами для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Согласно документу утверждены состав и Положение о Комиссии.

На заседании Кабинета министров Туркменистана 21 февраля сообщалось, что Межведомственная комиссия займется подготовкой ряда важных документов для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности страны. Среди них:

-Программа развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2026–2030 годы

-План действий по развитию сотрудничества Туркменистана с международными организациями в экономической сфере на 2026–2028 годы

-Дорожная карта по совместной работе Туркменистана с международными финансовыми институтами на 2026–2028 годы.

Первое заседание Комиссии планируется провести в текущем месяце. ///nCa, 10 марта 2025 г.